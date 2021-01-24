«الشامي» يلتقي وزير قطاع الأعمال لحل أزمه «الغزول» وإغلاق مصانع المحلة

أكد المهندس محمود الشامي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة بندر المحلة، أنه التقى الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، وبرفقته وفد من أصحاب مصانع الغزل والنسيج بحضور رؤساء مجالس شركات قطاع الأعمال للغزل والنسيج لبحث أزمة نقص الغزول وارتفاع أسعارها.

وأوضح «الشامي»، لـ «الوطن»، أنه حرص على مناقشة أسباب ظاهرة ارتفاع أسعار طن الغزول من 46 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه فأكثر، وهو ما تسبب في إرباك مسارات التصنيع المختلفة وهدد بإغلاق ما يقرب من 1200 مصنع بنطاق مدينة المحلة العمالية.

وكشف «الشامي»، أنه تقدم بمذكرة رسمية تتناول المناشدة بحقوق عمال مصانع المحلة كي تعود قلعة صناعية مصرية شامخة لسابق عهدها لافتا بقوله «ناقشنا مع وزير قطاع الأعمال العام لحل أزمة نقص الغزول التى تهدد بتوقف مصانع المحلة».

وأضاف النائب أن وزير قطاع الأعمال استجاب لمناشدة أصحاب المصانع بمدينة المحلة حيال شكواهم من ارتفاع أسعار الغزول ونقص المعروض مما يهدد بإيقاف التشغيل وعدم الالتزام بعقود التصدير المبرمة مع العملاء.

كما نقل «الشامي» إلى الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للشركات الغزل والنسيج، وضع الحلول والتدابير اللازمة لمعالجة الأزمة وهو مايعتبر تفاعلا غير مسبوق من الجهات المسئولة تجاه رجال الصناعة الوطنية وفق توجيهات القيادة السياسية.

وأضاف أن الرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، يولي اهتماما كبيرا بضرورة التحرك لإنقاذ الصناعة الوطنية المتأصلة في قلب مدينة المحلة، ودعم سبل تطويرها وتأهيل العاملين بها وتدريبهم علي الماكينات المتطورة بشركة مصر للغزل والنسيج وباقي الشركات الحكومية وفق جدول زمني وخارطة مستقبلية بناءة خلال المرحلة المقبلة.

وتعهد «الشامي» خلال لقاءه وزير قطاع الأعمال بالدفاع عن حقوق عشرات الآلاف من عمال مصانع المحلة، فضلا عن طرح قضاياهم وهمومهم بشكل عاجل أمام الجهات المعنية بحل أزمة الغزول ونقصها الحاد والمغالاة في مصادر الطاقة الداعمة للنهوض بالصناعة الوطنية في الوقت الجاري.