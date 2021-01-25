مصطفى حسني وعمرو خالد ينعيان عبلة الكحلاوي: الأم والمعلمة طيب الله ثراها

نعى عدد من الدعاة والإعلاميين، الدكتورة عبلة الكحلاوي، الداعية الإسلامية التي وافتها المنية، مساء الأحد، عن عمر ناهز 72 عامًا، إثر إصابتها بفيروس كورونا.

قال الدكتور عمرو خالد، في بيان له: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. إلى رحمة الله تعالى ورضوانه انتقلت الداعية الإسلامية الفاضلة الدكتورة عبلة الكحلاوي.. رحمها الله رحمة واسعة وأسكنها الفردوس الأعلى».

ونعى الداعية الإسلامي مصطفى حسني، الراحلة، «إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحمة الله على السيدة الكريمة المُعلمة الدكتورة عبلة الكحلاوي ورزقها الفردوس الأعلى وألحقها بالصالحين والشهداء.. وجميع أمواتنا.. ما رأينا منها إلا كل خير وعلم ونفع.. طيب الله ثراها وبارك في أثرها وجعل جميع أعمالها الصالحة وسيرتها الطيبة في موازين حسناتها».

وقال الدكتور محمود الصاوي وكيل كلية الدعوة بجامعة الأزهر: «إنا لله وإنا إليه راجعون تغمدها الله بواسع رحمته وأجزل لها المثوبة وأسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان».

فيما نعت الإعلامية دعاء عامر الدكتور الراحلة عبلة الكحلاوي بقولها: «البقاء لله وأنا لله وأنا إليه راجعون.. الأم الحنون ماما عبلة الكحلاوي.. مثال السماحة والإيمان.. ألف رحمة ونور تنزل عليها ربنا يرزقها الجنة من أوسع أبوابها وينور قبرها ويجعله روضة من رياض الجنة.. ‏اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها».

وتوفيت الدكتورة عبلة الكحلاوي عن عمر ناهز 72 عاما، إثر إصابتها بفيروس كورونا، بحسبما أعلنه شقيقها محمد الكحلاوي.