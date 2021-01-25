تحرير 18 محضرا لعدم ارتداء الكمامة في فارسكور

شنت الوحدة المحلية بفارسكور برئاسة اللواء وحيد رضوان رئيس مركز ومدينة فارسكور، ونائبى المدينة والقرى وأعضاء اللجنة بالمدينة، حملاتها لمتابعه تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وأسفرت الحملة عن تحرير 18 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة الواقية حيث تم تحرير محاضر فورية للمخالفين، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالمرور والمتابعة للتأكد من الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكان قد أجرى رئيس مركز ومدينة فارسكور اليوم، جولة شملت مدينة فارسكور وقرى العطوى والغوابين وأولاد خلف والضهرة، وأكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

كما نبه رئيس المدينة على الاهتمام بمنظومة النظافة العامة والحفاظ على المنظر الجمالى اللائق ورفع الإشغالات وحسن معاملة المواطنين وتيسير إجراءات التصالح وسرعة نهو الإجراءات والاستعداد التام لمواجهة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية المحتملة.

وقامت الوحدة المحلية بفارسكور بالأمس، بإزالة شدة خشبية لسقف دور ثالث علوى تمت بالمخالفة للقانون وبدون رخصة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفة، وذلك بناء على توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتعليمات اللواء وحيد رضوان رئيس مركز ومدينة فارسكور، بالتصدى لأعمال البناء المخالفة للقانون فى المهد.

وشنت الوحدة المحلية بالضهرة، بالأمس، حملة لضبط مكبرات صوت شملت أرجاء القرية وذلك لعودة الهدوء ومنع التلوث الضوضائى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين فى إطار القانون.

وحصلت «الوطن» على الموقف الخاص بارتداء الكمامات والإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، أمس الأحد، في محافظة دمياط، حيث بلغ عدد المحاضر المحررة للأفراد حتى اليوم، 866 محضرا لأفراد، بينما بلغ عدد المحاضر المحررة للمنشآت 23 محضرا.

وبلغ مجمل المحاضر المحررة 889، فيما بلغ عدد المحاضر المتصالح عليها 861 محضرا، وبلغت قيمة المخالفات 77.75 ألف جنيه، بينما بلغ عدد الأسواق التي تم فضها 21، وعدد الأفراح والعزاءات التي تم فضها 4، وبلغ عدد سناتر الدروس الخصوصية المغلقة 34 سنتر.