إذاعة القرآن الكريم تنعى عبلة الكحلاوي: نعزي محبيها وطلابها في كل مكان

نعت إذاعة القران الكريم، الدكتورة عبلة الكحلاوي، الداعية الإسلامية التي وافتها المنية مساء اليوم عن عمر يناهز 72 عامًا، إثر تأثرها بفيروس كورونا.

وقال الإذاعة، في بيان لها، «انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأستاذة الدكتورة عبلة الكحلاوي، أستاذة الفقه المقارن بكلية الدراسات العربية والإسلامية للبنات بجامعة الأزهر، وتتقدم إذاعة القرآن الكريم بخالص العزاء إلى أسرة الفقيدة وإلى محبيها وطلابها في كل مكان، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته».

مفتي الجمهورية ينعي

يُذكر أن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، نعى الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي، قائلا في بيان له: «إن الفقيدة الدكتورة عبلة الكحلاوي -رحمها الله- كانت من العالمات العاملات، فقد جمعت بين علوم الشريعة علمًا وتعليمًا، وبين العمل الخيري، حيث أسست واحدة من أكبر الجمعيات الخيرية في مصر، التي تقوم بالكثير من أعمال الخير والبر».

وزير الأوقاف ينعي

كما نعى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الدكتورة عبلة الكحلاوي الأستاذة بجامعة الأزهر الشريف رحمها الله رحمة واسعة، سائلا الله عز وجل أن يتغمدها برحمته الواسعة، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يجزيها خير الجزاء على ما قدمت في خدمة دينها ووطنها ورسالتها الإنسانية، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وأضاف، «فقدنا قامة علمية وأخلاقية وصوتا وسطيا حكيما، رحمها الله رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

الدكتور أسامة الأزهري ينعي الكحلاوي

وقال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، في بيان له، تحت عنوان «رثاء أستاذتنا الدكتورة عبلة الكحلاوي: شمس من العلم والولاية قد انطفأت»، «ببالغ الحزن والألم والأسى أنعى إلى الشعب المصري العظيم والأمتين العربية والإسلامية أستاذتنا الفقيهة الجليلة الشيخة الصالحة، الأستاذة الدكتورة عبلة الكحلاوي، والله يعلم ما في القلب من حزن شديد على فقدها».