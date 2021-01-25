محمود ممتاز: تصفية شركة الحديد والصلب لن تؤثر على المنافسة في السوق

قال الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، إن الجهاز لا يرى أن تصفية شركة الحديد والصلب تؤثر على المنافسة في السوق حاليا، لأنها لم تكن تمتلك حصة كبيرة في السوق، مشددًا على أن الأهم هو وجود المنافسة في السوق: «طالما مناخ المنافسة موجود هو ده المهم بالنسبة لنا»، كما تطرق إلى سوق الأسمنت، مؤكدًا أنها من الأسواق التي يراقبها الجهاز باستمرار من أجل ضمان وجود المنافسة فيه بشكل دائم.

وأضاف ممتاز في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» الذي يعرض عبر شاشة «ON»، أن الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وجهت بمتابعة القطاعات الاقتصادية والرقابة عليها وبخاصة تلك التي تؤثر على المواطن: «القطاع الصحي أهم القطاعات التي نتابعها مثل صمامات القلب، بالإضافة إلى قطاع الأغذية كونه قطاعا مؤثرا في حياة المواطن بداية من الدواجن ومروراً بالأعلاف، كما أن تقريرنا أثبت تقريرنا حول وجود مخالفات بسبب اتفاقات بين متنافسين أو إساءة استخدام كيان معين لمكانته السوقية عبر عدم السماح بالمنافسة حيث يتصدى الجهاز له بكل قوة».

الجهاز لا ينتظر تلقي شكوى من الأطراف

وأردف، أن الجهاز لا ينتظر تلقي شكوى من الأطراف بل يبادر في حال رصد أي مخالفة ينتج عنها التأثير على مناخ المنافسة أو نشوء ممارسات احتكارية إذ سيجرى برمجة كل الأسعار الموجودة في السوق ودراسة أي طفرات سعرية غير مبررة ليست مصحوبة بزيادة في التكاليف أو مدخلات الإنتاج حيث يتم تشكيل فرق للبحث والرصد.