طبيب بالحالات الحرجة: كورونا أصبح أكثر شراسة وفق آخر المعلومات

قال الدكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة في لندن، إن بريطانيا لأول مرة تشهد الفترة الحالية انخفاضا في أعداد إصابات فيروس كورونا، رغم أن البلاد ما زالت في ذروة الموجة الثانية، خاصة أن أعداد الحالات الحرجة لم تشهد انخفاضا بعد، ووحدات الرعاية المركزة أصبحت ممتلئة.

الجميع في بريطانيا يرغب في أخذ اللقاح

وأضاف الدكتور حاتم سليمان، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة CBC، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أن الشعور العام في بريطانيا يشير إلى أن الجميع يرغب في أخذ اللقاح، وهناك ثقة في العلم بشكل كبير، وذلك بسبب الحملة الإعلانية التي جرى إطلاقها، كما أن زملاءه في قسم الحالات الحرجة أخذوا اللقاح، وهذا من شأنه طمأنة المواطنين، ولا يوجد تخوف من اللقاح.

ارتفاع الأعداد الحرجة

وأوضح أن أعداد الحالات الحرجة كانت ترتفع منذ عدة أسابيع، ولكن لم يكن حينها يوجد دليلا علميا يؤكد حدوث تحور جديد في الفيروس يجعله أكثر شراسة، وفي الوقت نفسه كانوا متأكدين بأنه أكثر قدرة على الانتشار، وبعد ذلك ظهرت المعلومات والبيانات العلمية.

تحور كورونا جعلته أكثر شراسة

ولفت إلى أن هذه البيانات تشير إلى أن التحور الجديد للأسف جعلت الفيروس أكثر شراسة، هذا يفسر ما كان يحدث على الأرض من زيادة كبيرة في الحالات الحرجة، وحدوث مضاعفات للمرضى الذي أعمارهم أقل من الموجة الأولى، منوها بأن هذه آخر المعلومات عن تحور الفيروس، والتي أفصح عنها المدير الطبي بالمجلس الطبي البريطاني.