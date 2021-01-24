أول طبيبة تتلقى لقاح كورونا: تطعيمنا استكمال لدورنا عشان نطمن الناس

قالت الدكتورة غادة متولي أول طبيبة تحصل على لقاح فيروس كورونا، إنها لم تخف من الحصول على اللقاح بسبب ثقتها في القيادة السياسية، كما أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان شاركت في التجارب السريرية وهو ما طمأنها بشأن مأمونية وفاعلية اللقاح، كما أنه حصل على الطوارئ، كما أن عددًا كبيرًا من الدول لقحت المواطنين به.

وأضافت «متولي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» الذي يعرض عبر شاشة «ON»: «حصولنا على اللقاح استكمال لدورنا، فنحن نعمل على طمأنة الناس ونفسنا بشأن مأمونية اللقاح وأن ما يثار حوله شائعات، وعمومًا فقد وصلتني اتصالات هاتفية كثيرة جدًا وطمأنت الجميع على حالتي الصحية».

وتابعت: «محستش بأي حاجة وهي حقنة عادية جدًا، ومفيش حد النهاردة حصل له حاجة، ولا أي شكوى من أطباء مستشفى أبو خليفة، وملتزمة بالإجراءات الاحترازية».

وفي وقت سابق، صرحت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بأن أغلب محافظات الجمهورية استلمت اليوم جرعات لقاح كورونا للأطقم الطبية، مشيرةً إلى أنه سيجري تسليم جرعات مستشفيات القوات المسلحة والشرطة، كما ستبدأ الأطقم الطبية بكل المستشفيات في الحصول على لقاحات كورونا.

وأضافت وزيرة الصحة في مداخلة هاتفية بالبرنامج، أن الوزارة لديها حصر بالأطقم الطبية، إذ أنه لا إجبار لأي فرد، كما أن أي فرد سيوقع على الموافقة المستنيرة قبل أن يحصل على اللقاح، لافتة إلى أن الدولة المصرية تعاقدت على 100 مليون جرعة للقاح فيروس كورونا، لكن الجرعات لن تصل على دفعة واحدة بسبب ظروف إنتاج هذه اللقاحات حول العالم.