غادة علي: الشباب يعيش حاليا عصره الذهبي جيلنا مشفهاش

علقت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على دعم الدولة لتمكين الشباب والمرأة، قائلة: «الشباب يعيش حاليا عصره الذهبي، جيلنا ماشافش ده قبل كده، واللي بيحصل ظاهرة كنا بنحلم بيها وبتتحقق فعلا، وتمكين الشباب عاش 30 سنة عبارة كلمة ديكور بتزوق المؤتمرات لكن دلوقتي بقت واقع حقيقي في 2017 على أرض الواقع».

التعبير عن الرأي تحقق بعد 30 يونيو

وأضافت الدكتورة غادة علي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة CBC، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أن الشباب المتواجد تحت قبة البرلمان حاليا منهم من كان ينادي من قبل بفتح مجال واحد فقط للتعبير، ومع بداية 25 يناير 2011 وثورة تصحيح المسار في 30 يونيو بدأ الحلم يكون واقعا، حيث بدأت الوعود تتحقق.

ما يحدث حاليا حلم ويتحقق

وأوضحت أنه يوجد 13 شابا وشابة من الشباب في مجلس الشيوخ، كما يوجد 32 شابا وشابة في مجلس النواب من التنسيقية، ويوجد 6 نواب محافظين، و6 في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأول امرأة رئيسة تحرير جريدة قومية، متابعة: «اللي بيحصل دلوقتي حلم وبيتحقق، ودة حصل لأننا اختارنا الوطن وبدأنا نردد الجملة دي الفترة اللي فاتت».