الديهي يشيد بإنجازات السيسي: صنع الأمل بعيدا عن دغدغة المشاعر بالباطل

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة في بورسعيد يقضى على الفجوة في البروتين السمكي، ويحول مصر لدولة منتجة للأسماك بشكل علمي حقيقي وليس بالصدفة، موضحًا أن المشروع يتضمن بناء سفن حتى تمتلك مصر أسطول للصيد، داعيًا وزراء التعليم لتنسيق زيارات لأبناء وطلاب مصر بجميع المراحل التعليمية لمشروع الفيروز.

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «ten»: «من حقهم علينا إنهم يشوفوا حاجة مشفوهاش قبل كدة»، مناشدًا وزراء الثقافة والأوقاف والشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم العالي، بتنظيم زيارات ممنهجة مخططة للمشروعات القومية التي تتم في مصر وخاصة على أرض سيناء كجزء من صناعة الوعي المفقود لدى الطلاب.

وتابع: «من يرى بعينه يختلف عمن يسمع، فنحن نجحنا في صناعة الأمل على أراضي سيناء الحبيبة بعيدًا عن دغدغة المشاعر بالباطل»، متحديًا أن يكون هناك مكان في مصر ليس به عمل أو إنجاز أو مشروع يتم من أجل المواطنين بمتابعة دقيقة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أن الرئيس كان سعيدا بما يحدث من إنجازات عند افتتاحه مشروع الفيروز للاستزراع السمكي.

الديهي يطالب بتنظيم رحلات لطلاب المدارس والجامعات للمشروعات القومية

وأوضح أن الرئيس أعرب عن تفاؤله وثقته أننا سنعبر ونغير الواقع بفضل الله، وهذا ليس بالكلام، مشددًا على أن كمية المشروعات بحجم الإنفاق عليها لم يحدث في تاريخ مصر، فما حدث في مصر خلال 6 سنوات سيكتب في كتب، مشددًا على أنه خلال 6 سنوات أصبح لدينا ما نتغنى ونفخر به، فهناك مشروعات ضخمة وعملاقة في حالة تشغيل كامل حاليًا سيتم الإعلان عنها في مواعيدها.

وتابع: «لينا أعداء كتير يسيئهم أن يكون لدينا مشروعات بهذا الشكل ومش كل اللي نعرفه نقوله»، كما عقب على صورة الرئيس السيسي، أثناء تواجده بالطائرة وبيده مسبحة عقب انتهاء افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي شرق بورسعيد، قائلًا: «يناجي ويشكر ربه، بعدما رأى تعب يده، وهو ينظر على شغل يده، ولا ينظر لما في يد غيره، ولسان حاله يقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك».