الديهي: «تطوير القرى» نقلة غير مسبوقة

هنأ الإعلامي نشأت الديهي، الشرطة المصرية ووزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة، وجميع رجال الأمن بمناسبة عيد الشرطة المصرية التي حمت مصر وسطرت التاريخ، مشيدًا في الوقت ذاته بالرئيس عبدالفتاح السيسي حيث ذكر أنه يصل الليل بالنهار، ويريد أن يرى مصر في أفضل مكان، وبدا على الرئيس السيسي الفرحة والتفاؤل والإيمان والرضا لكونه كان في سيناء التي ارتبط اسمها بالدم والحروب والإرهاب.

مشروع تطوير الريف المصري نقلة نوعية هائلة وغير مسبوقة

وأضاف الديهي، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن الرئيس السيسي أعلن عن انطلاق المشروع القومي الأفضل والأعظم والأكبر والذي يسعد 57 مليون مواطن مصري، وهو المشروع القومي لتطوير الريف المصري، فهناك 57 مليون مواطن مصري على موعد مع السعادة والرضا وتقديم حق أصيل من حقوقهم ضاع تحت عجلة فشل الإدارة أحيانًا والرأسمالية أحيانًا أخرى، بتطوير الريف المصري والقرى المصرية.

وأشار إلى أن المشروع يستفيد منه 57 مليون مواطن هم عدد سكان مصر في القرى والريف والنجوع، وهو عبارة عن 4500 قرية، بتكلفة إجمالية تصل من 550 مليارا إلى 600 مليار جنيه، على أن يتم تنفيذه خلال 3 سنوات فقط، وينقل الريف المصري نقلة نوعية هائلة وغير مسبوقة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وتابع: «الرئيس السيسي فرصة ذهبية لهذا الجيل لبناء بلد محترمة، وكلما نجح الرئيس كلما كانت هناك ضربات قوية ضد الدولة المصرية».