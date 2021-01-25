حركة المرور في شوارع 5 محافظات: سيولة بالقاهرة وكثافة بالغربية

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، وتقدمه الإعلامية منة الشرقاوي، حركة المرور في 5 محافظات على مستوى الجمهورية، هي القاهرة والغربية وبورسعيد والإسكندرية وأسيوط، مستعينين بـ«GOOGLE MAPS».

القاهرة

أظهرت الخريطة وجود سيولة مرورية على كوبري أكتوبر باتجاه منطقة الإسعاف وميدان رمسيس، وكذلك الأمر منطقة غمرة والعباسية والشرابية وحدائق القبة.

الغربية

تشهد أغلب شوارع مدينة طنطا بمحافظة الغربية سيولة مرورية، بينما يوجد بعض الكثافات في نهاية شارع البحر أمام الجامعة، عكس الحال في شارع الجيش الذي يشهد سيولة مرورية والمنطقة المحيطة بمبنى المديرية، فيما تشهد منطقة المحطة بعض الكثافات المرورية.

بورسعيد

أظهرت الخريطة وجود سيولة مرورية في شوارع مدينة بورسعيد، لاسيما شارع سعد زغلول، الذي يشهد سيولة نسبية مرورًا بنادي القوات المسلحة وكلية التربية النوعية بجامعة بورسعيد، وكذلك تقاطع شارع بورسعيد مع شارع محمد السيد سرحان وحتى قصر الثقافة في بورسعيد.

الإسكندرية

تشهد شوارع مدينة الإسكندرية سيولة مرورية نسبية في المنطقة المحيطة بكوبري ستانلي، وتمتد هذه السيولة إلى الشوارع المحيطة بشوارع مكتبة الإسكندرية، إضافة لقلعة قايتباي.

أسيوط

أشارت الخريطة إلى وجود سيولة مرروية نسبية من الطريق الدائري في مدينة أسيوط حتى جامعة أسيوط، كما يشهد كورنيش الثورة سيولة مرورية، وكذلك الأمر لكورنيش أسيوط الشرقي.