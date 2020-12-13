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النشرة المرورية.. كثافة في محور صفط باتجاه الدقي وجامعة القاهرة

كتب:

محمد عزالدين
08:43 ص | الأحد 13 ديسمبر 2020
المرور

المرور

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، الحالة المرورية في شوارع القاهرة الكبرى صباح اليوم، من خلال مراسل البرنامج مينا مكرم.

وقال مكرم، إنّه موجود حاليا في محور صفط اللبن ومتجه للطريق الدائري ومحور 26 يوليو ومحور المريوطية، الذي يشهد سيولة مرورية إلى حد كبير، لكن الاتجاه المعاكس من الطريق الدائري لميدان الدقي وجامعة القاهرة يشهد كثافة مرتفعة.

ولفت مراسل البرنامج، إلى وجود كثافة مرورية في منطقة جامعة القاهرة وشارع ثروت.

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