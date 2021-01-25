بالأسماء.. تحويل 4 ملايين جنيه من مستحقات العمالة المغادرة للأردن

نجحت وزارة القوى العاملة، ممثلة في مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة في السفارة المصرية بعمان بالأردن، في تحويل القائمة الـ22 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 188 عاملا مصري لدى المؤسسة، غادروا عمان بالأردن نهائيا، وذلك حسب ما أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة.

وقال الوزير، إنّ المستحقات بلغت 261 ألفا و542 دولارا، أي ما يعادل 4 ملايين و93 ألفا و134 جنيها مصريا تقريبا، ويتواصل المكتب تباعًا مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنّ الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن ، ناشد فيه الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، والمنشورة على صفحة فيس بوك، الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، للاستعلام عن الأسماء، وحال إذا كان الاسم موجودا، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

وأكد الملحق العمالي بالأردن أنّه سينسق ويجهز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وفيما يلي الأسماء المستحقة: