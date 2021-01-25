محطات في حياة رئيس المكسيك المصاب بكورونا: ابن صاحب متجر صغير

أعلن رئيس المكسيك، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (67 عاما)، أمس الأحد، أن التحاليل أكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وأنه يعاني من أعراض خفيفة وبدأ بتلقي العلاج، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال أوبرادور، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إنه متفائل كعادته، مشيرا إلى تولي وزير الداخلية المسؤوليه في فترة غيابه عن عقد المؤتمر الصحفي الصباحي، الذي ينظم كل يوم.

وكانت وزارة الخارجية المكسيكية، اعلنت في وقت سابق، أن أوبرادور سيجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم، لبحث مستقبل العلاقات بين البلدين توريدات لقاح «سبوتنيك V» الروسي المضاد لكورونا إلى المكسيك.

ونرصد أهم المعلومات عن الرئيس المكسيكي:

- ولد عام 1953 في لاية «تاباسكو» جنوب المكسيك، لوالد يمتلك متجر صغير، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

- تخرج أوبرادور من «الجامعة الوطنية المستقلة» في المكسيك عام 1986.

- حاصل على البكالوريوس في العلوم السياسية.

- بدأ حياته السياسية عبر الانضمام إلى الحزب الثوري الدستوري الحاكم.

- انضم إلى تيار منشق عن الحزب الحاكم حمل اسم «التيار الديمقراطي» الذي أصبح لاحقا حزبا يساريا «حزب الثورة الديمقراطية».

- تولى منصب محافظ العاصمة المكسيكية «مكسيكو سيتي» في عام 2000، وخلال توليه المنصب اكتسب سمعة حسنة وشعبية كبيرة.

- أطلق أوبرادور خلال توليه منصب محافظ «مكسيكو سيتي» برنامجا لرعاية كبار السن وتعاون مع أحد أكبر رجال الأعمال في البلاد وامبراطور الاتصالات كارلوس سليم في ترميم مركز العاصمة وإعادة الحياة اليها.

- خاض أوبرادور أول انتخابات رئاسية عام 2006 وخسرها بفارق ضئيل أمام الرئيس فيليبي كالديرون.

- خسر أوبرادور في الانتخابات الرئاسية في 2012 أمام الرئيس السابق بينا نيتو.

- أسس أوبرادور حركة التجديد الوطني «مونيرا» في عام 2014، وقادها حتى عام 2017.

- تولى منصب رئيس المكسيك بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية في 2018.