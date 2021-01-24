تفاصيل 11 وظيفة شاغرة من «التضامن»: من بينها مصمم جرافيك ومحاسب
كتب:
هبة وهدان
09:44 م | الأحد 24 يناير 2021
وظائف
طرح موقع «فرصنا» التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عدداً من الوظائف التي تناسب كافة التخصصات بعدد من المحافظات والمدن المختلفة.
الوظائف المتاحة
1-وظيفة مصمم مطابخ
اسم الشركة: قباني للمفروشات والأثاث المنزلي.
مقر العمل: العين السخنة - السويس.
مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.
سنوات الخبرة: من سنة إلى 4 سنوات.
الجنس المطلوب: ذكر.
اللغة الانجليزية: أساسيات.
السن المطلوب: من 24 إلى 28 سنة.
المؤهل المطلوب: عالي.
الراتب الأساسي: 3500 - 4000 جنيه.
2- وظيفة مندوب مراجع مبيعات
اسم الشركة: راشدين إيجيبت للتجارة.
مقر العمل: وسط البلد- كفر الشيخ.
مستوى الخبرة: حديث التخرج.
سنوات الخبرة: سنتان خبرة على الأكثر.
الجنس المطلوب: ذكر.
السن المطلوب: من 21 إلى 30 سنة.
المؤهل المطلوب: عالي.
3- وظيفة مندوب مبيعات خارجية
اسم الشركة: «لندن تِريد فودافون».
مقر العمل: الأباصيري- الفشن - الوسطى - إهناسيا المدينة - بني سويف.
مستوى الخبرة: متوسطة.
سنوات الخبرة: من سنة إلى سنتين خبرة.
الجنس المطلوب: لا يشترط.
السن المطلوب: من 21 إلى 32 سنة.
المؤهل المطلوب: عالي.
الراتب الأساسي: من 1750 إلى 3500 جنيه.
4- وظيفة محاسب
اسم الشرك: صيدلية خلف.
مقر العمل: مدينة نصر - مصر الجديدة - القاهرة.
مستوى الخبرة: حديث التخرج .
سنوات الخبرة: سنتان خبرة على الأكثر.
الجنس المطلوب: لا يشترط.
السن المطلوب: من 23 إلى 30 سنة.
المؤهل المطلوب: عالي.
الراتب الأساسي: 2000 - 2500 جنيه.
5- وظيفة مصمم جرافيك
اسم الشركة: شركة جنيكا للتسويق والدعاية.
مقر العمل: كفر عبده- الإسكندرية.
مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.
سنوات الخبرة: من سنتين إلى 10 سنوات خبرة.
الجنس المطلوب: لا يشترط.
اللغة الإنجليزية: جيد جدا.
السن المطلوب: من 25 إلى 32 سنة.
الحاسب الآلي: جيد جدا.
المؤهل المطلوب: مؤهل عال.
مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.
الراتب الأساسي: 2500 إلى 3500 جنيه.
6- وظيفة موظف استقبال/خدمة عملاء
اسم الشركة: السلاب.
مقر العمل: مدينة نصر- القاهرة.
مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.
سنوات الخبرة: من سنة إلى 3 سنوات خبرة.
الجنس المطلوب: ذكر.
اللغة الانجليزية: جيد.
السن المطلوب: من 26 إلى 32 سنة.
الحاسب الآلي: جيد جدا.
المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.
7- وظيفة نائب مدير مزرعة دواجن
اسم الشركة: شركة كبرى في مجال الأغذية.
مقر العمل: أبو المطامير- أبو حمص- إدكو- الدلنجات- البحيرة.
مستوى الخبرة: مدير/ مشرف.
سنوات الخبرة: 5 سنوات خبرة على الأقل.
الجنس المطلوب: ذكر.
اللغة الانجليزية: لا يشترط .
السن المطلوب: 25 - 35 سنة .
الحاسب الآلي: لا يشترط .
المؤهل المطلوب: مؤهل عال.
8- وظيفة سكرتارية
اسم الشركة: العربي فارما جروب.
مقر العمل: المقطم - القاهرة .
مستوي الخبرة: خبرة متوسطة .
سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأقل .
الجنس المطلوب: أنثى .
اللغة الانجليزية: أساسيات .
السن المطلوب: 23 - 29 سنة .
الحاسب الآلي: جيد جدا .
المؤهل المطلوب: مؤهل عالي .
مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا .
الراتب الأساسي: 3000 - 4000 جنيه .
9- وظيفة صيدلي
اسم الشركة: صيدليات مصر .
مقر العمل: المهندسين - الجيزة .
مستوي الخبرة: لا يشترط .
الجنس المطلوب: ذكر.
اللغة الانجليزية: جيد جدا.
السن المطلوب: 23 - 30 سنة .
الحاسب الآلي: جيد.
المؤهل المطلوب: مؤهل عال.
10- وظيفة فنيين سباكة
اسم الشركة: في الخدمة .
مقر العمل: مدينتى - القاهرة .
مستوي الخبرة: خبرة متوسطة .
سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.
الجنس المطلوب: ذكر .
اللغة الانجليزية: لا يشترط .
السن المطلوب: 20 - 50 سنة .
الحاسب الآلي: لا يشترط .
المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة .
11- وظيفة فنيين بمصنع كمامات
اسم الشركة: إلكترو هيدروليك أوتوميشن.
مقر العمل: الخانكة - الخصوص - القناطر الخيرية - شبين القناطر - القليوبية .
مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.
سنين الخبرة: سنتان-7 سنوات خبرة .
الجنس المطلوب: ذكر .
اللغة الانجليزية: لا يشترط .
السن المطلوب: 27 - 35 سنة .
الحاسب الآلي: لا يشترط .
المؤهل المطلوب: دبلوم نظام ٥ سنوات (فوق متوسط).