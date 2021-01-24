تفاصيل 11 وظيفة شاغرة من «التضامن»: من بينها مصمم جرافيك ومحاسب

طرح موقع «فرصنا» التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عدداً من الوظائف التي تناسب كافة التخصصات بعدد من المحافظات والمدن المختلفة.

الوظائف المتاحة

1-وظيفة مصمم مطابخ

اسم الشركة: قباني للمفروشات والأثاث المنزلي.

مقر العمل: العين السخنة - السويس.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنوات الخبرة: من سنة إلى ‎4 سنوات.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: من 24 إلى 28 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

الراتب الأساسي: 3500 - 4000 جنيه.

2- وظيفة مندوب مراجع مبيعات

اسم الشركة: راشدين إيجيبت للتجارة.

مقر العمل: وسط البلد- كفر الشيخ.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

سنوات الخبرة: سنتان خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: ذكر.

السن المطلوب: من 21 إلى 30 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

3- وظيفة مندوب مبيعات خارجية

اسم الشركة: «لندن تِريد فودافون».

مقر العمل: الأباصيري- الفشن - الوسطى - إهناسيا المدينة - بني سويف.

مستوى الخبرة: متوسطة.

سنوات الخبرة: من سنة إلى ‎سنتين خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

السن المطلوب: من 21 إلى 32 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

الراتب الأساسي: من 1750 إلى 3500 جنيه.

4- وظيفة محاسب

اسم الشرك: صيدلية خلف.

مقر العمل: مدينة نصر - مصر الجديدة - القاهرة.

مستوى الخبرة: حديث التخرج .

سنوات الخبرة: سنتان خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

السن المطلوب: من 23 إلى 30 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

الراتب الأساسي: 2000 - 2500 جنيه.

5- وظيفة مصمم جرافيك

اسم الشركة: شركة جنيكا للتسويق والدعاية.

مقر العمل: كفر عبده- الإسكندرية.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنوات الخبرة: من سنتين إلى ‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: من 25 إلى 32 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 2500 إلى 3500 جنيه.

6- وظيفة موظف استقبال/خدمة عملاء

اسم الشركة: السلاب.

مقر العمل: مدينة نصر- القاهرة.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنوات الخبرة: من سنة إلى ‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: من 26 إلى 32 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

7- وظيفة نائب مدير مزرعة دواجن

اسم الشركة: شركة كبرى في مجال الأغذية.

مقر العمل: أبو المطامير- أبو حمص- إدكو- الدلنجات- البحيرة.

مستوى الخبرة: مدير/ مشرف.

سنوات الخبرة: 5 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط .

السن المطلوب: 25 - 35 سنة .

الحاسب الآلي: لا يشترط .

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

8- وظيفة سكرتارية

اسم الشركة: العربي فارما جروب.

مقر العمل: المقطم - القاهرة .

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة .

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأقل .

الجنس المطلوب: أنثى .

اللغة الانجليزية: أساسيات .

السن المطلوب: 23 - 29 سنة .

الحاسب الآلي: جيد جدا .

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي .

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا .

الراتب الأساسي: 3000 - 4000 جنيه .

9- وظيفة صيدلي

اسم الشركة: صيدليات مصر .

مقر العمل: المهندسين - الجيزة .

مستوي الخبرة: لا يشترط .

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 23 - 30 سنة .

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

10- وظيفة فنيين سباكة

اسم الشركة: في الخدمة .

مقر العمل: مدينتى - القاهرة .

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة .

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر .

اللغة الانجليزية: لا يشترط .

السن المطلوب: 20 - 50 سنة .

الحاسب الآلي: لا يشترط .

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة .

11- وظيفة فنيين بمصنع كمامات

اسم الشركة: إلكترو هيدروليك أوتوميشن.

مقر العمل: الخانكة - الخصوص - القناطر الخيرية - شبين القناطر - القليوبية .

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنتان-‎7 سنوات خبرة .

الجنس المطلوب: ذكر .

اللغة الانجليزية: لا يشترط .

السن المطلوب: 27 - 35 سنة .

الحاسب الآلي: لا يشترط .

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام ٥ سنوات (فوق متوسط).