انطلاق قافلة ثقافية على مسرح متنقل بمدينة الطور السبت

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن ثقافة جنوب سيناء تسلمت مسرح متنقل تابع لوزارة الثقافة، ضمن المسارح المتنقلة التي أهدتها وزارة الانتاج الحربي لوزارة الثقافة، بهدف اثراء الحياة الابداعية في محافظات مصر، والوصول بالمنتج الثقافي لكافة شرائح المجتمع.

وأعلن المحافظ عن انطلاق قافلة يوم السبت الموافق 30 يناير الجاري، وتستمر حتى الجمعة الموافق 5 فبراير المقبل، تحت اشراف وزارة الثقافة.

وقال محافظ جنوب سيناء، في تصريح له اليوم الاثنين، إن القافلة الثقافية تضم مسرح متنقل مجهز على أعلى مستوى، وسيجري تقديم العروض الثقافية بواسطة فرقة بور سعيد للموسيقي العربية، وفرقة الإنشاد الديني بالمحافظة، وفريق الكورال كما سيجري تنظيم ورش عمل للفنون التشكيلية، و عروض أفلام.

وأضاف أن المسرح الثقافي المتنقل، سيقدم عروضه لمدة ثلاث أيام بمنطقة الجبيل، وثلاث أيام بمنطقة الوادي التابعتين لمدينة طور سيناء بداية من الساعة الخامسة مساءً، وذلك ضمن خطة وزارة الثقافة لتقدم مختلف ألوان الابداع في المناطق النائية والأكثر احتياجًا.

وأوضح المحافظ أن المسرح المتنقل عبارة عن سيارة نقل ذات مقطورتين إحداهما تضم مسرح قابل للفك والتركيب بمساحة 37.5 متر مربع، مجهز لتقديم العروض الفنية خلال فترة تتراوح من 3 إلى 4 ساعات، بالإضافة لأحدث معدات الصوت منها سماعات ghl S، ومعدات الضوء "الديمر 088"، وكشافات الضوء، وميكسر.

وتابع المحافظ: أما المقطورة الأخرى مجهزة لخدمات الكهرباء والمياه وتشمل لوحات تحكم وتوزيع وحماية للقدرة الكهربائية، بالإضافة لغرفتين للخدمات، كما وغرفة كنترول مكيفة، واربعة خيام مجهزة تمثل غرف استبدال الملابس للفنانين.

جدير بالذكر أن المسارح المتنقلة أحد المشروعات التنموية التي تعمل عليها وزارة الثقافة، وجرى ضمها لمنظومة العمل بالهيئة العامة لقصور الثقافة وتوزيعها بواقع مسرح لكل إقليم من الأقاليم الثقافية الرئيسية الستة وهي اقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وسط وجنوب الصعيد ،غرب الدلتا ، شرق الدلتا ، القناة وسيناء ، بهدف استثمار العقول وبناء الانسان ومجابهة الفكر المتطرف بجانب اثراء الحياة الابداعية بالمحافظات، واكتشاف الموهوبين .