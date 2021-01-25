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السيسي: ثورة يناير قادها شباب مخلصون متطلعون لمستقبل أفضل

كتب:

شريف سليمان
12:53 م | الإثنين 25 يناير 2021
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

علّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على احتفال مصر بذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، قائلًا إنّ تلك الثورة التي قادها شباب مخلصون متطلعون لمستقبل وواقع أفضل.

وأضاف الرئيس، خلال كلمته في احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة التاسع والستين: «وأقول لشباب مصر إنّ وطنكم يحتاج لسواعدكم الفتية وجهودكم الصادقة لاستكمال طريق الإصلاح والبناء والتنمية، وتحقيق آمال كل المصريين في مستقبل مشرق يوفر لجميع المواطنين فرصًا متساوية في الحياة الكريمة».

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