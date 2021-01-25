تطبيق رياضة 7 الصبح بالهيئات والمراكز الشبابية في شمال سيناء

نفذت إدارة الطلائع بشمال سيناء بالتعاون مع إدارة شباب العريش المعسكر الكشفى التقييمى لفرق الكشافة والاشبال والمرشدات، وذلك فى المعسكر الدائم بالعريش، وتم خلاله تكريم الفرق الأربعة الفائزة بالمركز الأول والقادة بمركز شباب 6 أكتوبر.

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، أنه تم مواصلة الآنشطة الرياضية ضمن مبادرة رياضة 7 الصبح، وتشارك فيها المديرية والهيئات الشبابية تحت شعار العب رياضتك وزود مناعتك.

وبحسب بيان المديرية فقد شاركت فى المبادرة مع انطلاقتها مراكز شباب الماسورة ومركز شباب رفح بعدد 20 لاعبا، ومركز شباب الخربة 10 لاعبين، ومركز شباب أم عقبة، ومركز شباب رمانة 30 لاعب، ومركز شباب الكوثر ومركز شباب الشيخ زويد 35 لاعب، وتنوعت فى مجال العاب اللياقة البدنية وفى مناطق مفتوحة بساحات مراكز الشباب والملاعب وعلى الشاطئ وحرص اللاعبين وقيادات مراكز الشباب المشاركة على التجهيز مبكرا والمشاركة فى انطلاق المبادرة فى موعدها المحدد.

وكانت مديرية الشباب والرياضة قد شرعت فى تنفيذ خطوات إشهار مناطق اتحادات رياضية جديدة فى شمال سيناء، وهى منطقة اتحاد ألعاب كرة الطائرة، ومنطقة لعبة الملاكمة، وتفعيل وتنشيط اتحادات ألعاب تنس الطاولة وألعاب القوى.

بدوره قال كليب راشد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، إنه عقد اجتماعا بقيادات الشباب والرياضة ومسئولى المناطق الرياضية لسرعة الانتهاء من إجراءات الإشهار وتنشيط المناطق المذكورة.

وأضاف أن هذا يأتى فى إطار تفعيل كافة الألعاب والأنشطة الرياضية على أرض شمال سيناء ليستفيد منها الممارسين لهذه الرياضات كلا فيما يخصه.

ضم الاجتماع القيادات الرياضية فى العريش والشيخ زويد وبئر العبد ومسؤلى مناطق وسط سيناء، وذلك بتوجيهات من وزارة الشباب والرياضة بضرورة الآهتمام بالمناطق النائية وتفعيل دور الطلائع البرلمانية وتنشيط الآنشطة الرياضية فى جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.