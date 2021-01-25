العسيلي يحتفل بذكرى ثورة 25 يناير: «كل حاجة حلوة بدأت من التحرير»

احتفل الفنان محمود العسيلي، بالذكرى الـ10 على ثورة 25 يناير، وكتب عبر حسابه الشخصي موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «عشر سنين عدت، وقلبي لسه هناك، قلبي لسه في مصر اللي بحلم بيها.. كل حاجة حلوة احنا فيها دلوقتي وبنفخر بيها ابتدت هناك وهتكمل بردو بهناك في التحرير».

وأضاف العسيلي: «التحرير مش مكان.. التحرير معنى عايش وطاقة دايمة طول ما في ناس بتحب مصر تكون قوية وحرة».

واحتفلت وزارة الداخلية بعيد الشرطة اليوم الاثنين، في مقر أكاديمية الشرطة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور، أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وعدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الفن والسياسة والإعلام.

يذكر أن الفنان محمود العسيلي، كان قد طرح أحدث أغنياته التي جاءت بعنوان «حب غلط»، ونشر فيديو كليب الأغنية عبر قناته بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وخلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور «انستجرام»، والتي تعد أولى أعماله في العام الجديد 2021.

وتأتي كلمات أغنية العسيلي الجديدة، كالتالي: «إبعديني حاولي تفهميني ألف مرة حاولت إمشي بس قلبي رجع ساعديني من قلبك شيليني أصلي عارف إن السكة دي آخرها وجع، بتشوفيني ليكي بتسحييني وضعي صعب ومرضي ليكي مش أي مرض، والحقيقة من اول دقيقة أنا عارف وانتي عارفة إنه حب غلط، وكفاية بقا لقا هيتعبنا إحنا الاتنين مش هنكمل ده نصيبنا».