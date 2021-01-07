‏بعد وصف زوجته بـ«بطاطساية».. محمود العسيلي لمهاجميه: إرهابيين

شن الفنان محمود العسيلي، هجومًا عنيفًا على مُنتقديه بعد احتفاله بعيد زواجه من خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، واصفًا إياهم: «أنت إرهابيين ولا شغالين في بيت دعارة».

وأعرب محمود العسيلي، عن استياءه الشديد، من تعليقات بعض مُتابعيه، إذ كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «في مستوى من التعليقات على السوشيال ميديا بيصدمني وبيذهلني المستوى المتدني من الفكر عند البعض، ومش بس الفكر لأ».

وتابع: «المشكلة في فقدان الهوية ومتفهمش هما إرهابيين من القاعدة ولا شغالين في بيت دعارة.. ازدواجية وتعصب وكبت.. شاشة سودا مستخبيين وراها في الضلمة. ولو شافوا النور هيتحرقوا».

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وكان محمود العسيلي، قد احتفل بعيد زواجه من خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، اليوم الخميس، إذ وصفها بقوله: «بطاطستي»، إذ نشر صورة تجمعهما مُعلقًا عليها: «عيد زواج سعيد زوجتي العزيزة اللذيذة .. كل عام وأنتي بطاطستي».

يذكر أنّ محمود العسيلي تعاون مع أمير عيد، في أغنية بعنوان «دنيا جديدة»، والتي جرى تقديمها حفل ختام الدورة الثانية والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وكان محمود العسيلي، قد صنع فخًا في جمهوره، بالتعاون مع أمير عيد، والذي ظهرا قبيل انطلاق الأغنية وكأنهما في خلافات بسبب تلك الأغنية، والتي يزعم كل منهما أنه ملكه والآخر سرقها منه.

وكتب أمير عيد عبر صفحته الرسمية على موقع التعريدات «تويتر»، وقتها قائلا: «أنا بحترم عسيلي جدا، بس مش عارف هو ليه قال إن أغنية دنيا جديدة بتاعته وقريبا.. دي أغنيتي، وأتمنى تطلع أغنية تانية بنفس الاسم».

ليرد عليه «العسيلي»، قائلا: «یا أمير.. أنا كمان بحترمك.. واللي عارفه أنك مش ممكن تاخد حاجة مش بتعتك أو تعمل مشاكل مع واحد صاحبك على السوشيال ميديا، عمومًا بس حابب أعرفك وأعرف جمهورك العظيم، إنه مش تشابه أسماء.. وإن الأغنية بتاعتي، هو ينفع أروح اصور أغنية مش بتاعتي؟ عموما بالتوفيق يا محترم».