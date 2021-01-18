«أول أغنية ليا في 2021».. محمود العسيلي يطرح «حب غلط» عبر يوتيوب

طرح المطرب محمود العسيلي أحدث أغنياته التي جاءت بعنوان «حب غلط»، ونشر فيديو كليب الأغنية عبر قناته بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وخلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور «انستجرام»، وتعد أولى أعماله في العام الجديد 2021.

وعلق «العسيلي» على أغنيته التي نشرها أمس عبر انستجرام، قائلًا: «كل واحد فينا كان عنده في حياته حب غلط.. أول أغنية ليا في 2021 يا رب تعجبكوا».

وتأتي كلمات أغنية العسيلي الجديدة، كالتالي: «إبعديني حاولي تفهميني ألف مرة حاولت إمشي بس قلبي رجع ساعديني من قلبك شيليني أصلي عارف إن السكة دي آخرها وجع، بتشوفيني ليكي بتسحييني وضعي صعب ومرضي ليكي مش أي مرض، والحقيقة من اول دقيقة أنا عارف وانتي عارفة إنه حب غلط، وكفاية بقا لقا هيتعبنا إحنا الاتنين مش هنكمل ده نصيبنا».

أغنية «حب غلط»، من غناء محمود العسيلي، وبالتعاون مع الشاعر الغنائي أمير طعيمة وألحان محمود العسيلي، وتوزيع على فتح الله.

وكان الفنان محمود العسيلي، شن هجومًا عنيفًا على مُنتقديه بعد احتفاله بعيد زواجه من خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، واصفًا إياهم: «أنت إرهابيين ولا شغالين في بيت دعارة».

وأعرب محمود العسيلي، عن استيائه الشديد، من تعليقات بعض مُتابعيه، إذ كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «في مستوى من التعليقات على السوشيال ميديا بيصدمني وبيذهلني المستوى المتدني من الفكر عند البعض، ومش بس الفكر لأ».

وتابع: «المشكلة في فقدان الهوية ومتفهمش هما إرهابيين من القاعدة ولا شغالين في بيت دعارة.. ازدواجية وتعصب وكبت.. شاشة سودا مستخبيين وراها في الضلمة. ولو شافوا النور هيتحرقوا».