سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 17-12-2020

يسجل المعدن الأصفر ارتفاعا خلال هذه الأيام بسبب هبوط الدولار الأمريكي، إذ سجل اليوم صعودا قدره جنيهين في أسواق المال والبورصات العالمية، واستمرارا للخدمات اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها نستعرض أسعار الذهب بأعيرته المختلفة، في محلات الصاغة وأسواق المال، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 بعد تصدره محركات البحث منذ صباح اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ترواح سعر بيع جرام الذهب عيار 21 اليوم، الخميس 17 ديسمبر2020، بين 809 إلى 811 جنيها في محلات الصاغة والأسواق، بينما سجل نحو 824 جنيها في سوق المال.

أما سعر بيع الذهب عيار 18 اليوم تراوح بين 693 و695 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس التي سجلت ذات المعدلات في محلات الصاغة والأسواق، أما في سوق المال فوصل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 إلى 706 جنيهات، فيما تراوح سعر البيع لعيار 24 بين 925 و927 جنيها، في الأسواق المالية 942 جنيها.

سعر بيع الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر بيع الجنيه الذهب اليوم ارتفاعا، وتراوح سعره بين 6472 و6488 جنيهًا مقابل تعاملات أمس.

وتوجد العديد من الطرق للتأكد من أنّ معدن الذهب غير مغشوش، أبرزها استخدام الخل الأبيض، وتعد هذه من أسهل الطرق بعد الفحص البصري للختم الموجود على قطعة الذهب، إذ يمكن للسيدات فحص الذهب في المنزل بطريقة بسيطة دون اللجوء إلى البائع والذهاب إلى محلات الصاغة، ويتم ذلك من خلال وضع قليل من سائل الخل الحامض على قطعة المعدن الأصفر، فإذا نتج تفاعل من اختلاطهما فإن هذا يدل على أن الذهب مغشوش.