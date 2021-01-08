أبرز قرارات «التربية والتعليم» حول امتحانات نصف العام: الامتحانات «حضوريا»

قرر مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي، لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، على أن يطبق القرار على مرحلة التعليم الأساسي والجامعي، وذلك في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصاً على صحة وسلامة جميع المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين.

وترصد «الوطن»، في هذا الصدد، أبرز قرارات وزارة التربية والتعليم، فيما يتعلق بإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، موعد عقد الامتحانات، وفقا لآخر المستجدات والقرارات التي أعلنتها الوزارة.

أبرز قرارات التربية والتعليم حول امتحانات نصف العام

ـ امتحانات الترم الأول، لجميع صفوف النقل بمختلف مراحل التعليم ستعقد حضوريا بالمدارس.

ـ عدم إلغاء امتحانات الترم الأول لصفوف النقل بمختلف مراحل التعليم خلال العام الدراسي الحالى بعد تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا.

ـ سيتم تحديد موعد الامتحانات طبقا لمستجدات فيروس كورونا بعد 20 فبراير.

ـ لا يوجد أي حذف لأى جزء من المناهج سواء في السنوات الدراسية في التعليم العام أو الفنى.

ـ تعقد امتحانات الثانوية العامة في مواعيدها المحددة يوم 19 يونيو المقبل.

ـ تعليق مجموعات التقوية بالمدارس بسبب فيروس كورونا، حتى 20 فبراير المقبل.

ـ استمرار واستكمال شرح مناهج الترم الأول لجميع الصفوف الدراسية حتى 15 يناير الحالي أونلاين.

ـ تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي الحالى 2020-2021، يوم 16 يناير الجاري وتستمر حتى 20 فبراير المقبل، ويبدأ الفصل الدراسي الثانى 21 من الشهر نفسه.

ـ استبعاد الأبحاث في تقييم الطلاب في الترم الأول من العام الدراسي الجاري، بعد تأجيل الامتحانات بسبب فيروس كورونا.

ـ تعقد امتحانات الدبلومات الفنية في مواعيدها المحددة يوم 29 مايو المقبل.