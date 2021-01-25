قناة السويس توضح حقيقة فيديو لتصادم سفينتين بالمجرى الملاحي: قديم

أصدرت هيئة قناة السويس بيانا رسميا، ظهر اليوم الإثنين، تعليقا على انتشار فيديو لتصادم سفينتين داخل المجرى الملاحي للقناة.

وصرح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بأنه لا صحة لما تم تداوله عن وقوع حوادث تصادم أو جنوح بالمجرى الملاحي للقناة في الآونة الأخيرة، مؤكدا انتظام حركة الملاحة بالقناة وعدم تعرضها لأي توقف.

وأوضح رئيس الهيئة، أن الفيديو المتداول لواقعة التصادم يعود تاريخه إلى عام 2018، حيث اضطرت إحدى سفن الصب العابرة للقناة للتوقف المفاجئ بالمجرى الملاحي، نتيجة لعطل فني طاريء وهو ما عرضها لاحتكاك مباشر مع سفينة الحاويات خلال عبورها للقناة.

وأكد الفريق ربيع، أن الفيديو المتداول، رصد كيفية إدارة المواقف الطارئة بالمجرى الملاحي للقناة، وبرهن على كفاءة السادة المرشدين في التعامل مع المواقف المختلفة، والدور الحيوي لمركز مراقبة الملاحة في تحقيق التنسيق المطلوب والسيطرة على الحادث وتجنب وقوع أية خسائر مادية أو بشرية.

وأهابت هيئة قناة السويس المواطنين بعدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة، وضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله عن قناة السويس، واستيفاء المعلومات الصحيحة من خلال الموقع الرسمي للهيئة.

وكان فيديو قد انتشر على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه جنوح إحدى السفن وتعرضها للتوقف عرضيا بالمجري الملاحي، مما تسبب في احتكاك السفينة التي تليها بشكل خفيف بسبب مهارة مرشد السفينة.

وبحسب مصادر فإن الحادث، وقع في قرب منطقة الفردان بالإسماعيلية، ودفعت هيئة قناة السويس حينها بقاطرات الهيئة لتعويم السفينة، وفتح حركة العبور أمام باقي السفن.