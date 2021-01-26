فازت بلقب ملكة جمال المغتربين.. أبرز 10 معلومات عن دانتيلا رحمة

ظهرت الفنانة دانييلا رحمة مع الفنان معتصم النهار، في برنامج «بصراحة مع» على قناة MBC1، وتابع الحوار عدد كبير من الجمهور، حيث وصلت أحد مقاطع الحوار إلى 100 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

وترصد «الوطن» في التقرير التالي أبرز معلومات عنها، وأبرز ما قدمته خلال مشوارها الفني.

- عارضة أزياء ومذيعة وممثلة لبنانية.

- ولدت في أستراليا، وعادت إلى لبنان عام 2010.

- فازت بلقب ملكة جمال المغتربين، وشاركت في مسابقة ملكة جمال المغتربين وفازت باللقب.

- عادت بعد ذلك لأستراليا إلا أنها قررت العودة إلى لبنان، وهناك عاشت مع أقاربها متابعة تحصيلها العلمي في جامعة سيدة اللويزة.

- شاركت بعد ذلك في برنامج «Dancing with the stars»، وفازت بهذا الموسم، وبعد فوزها انهالت عليها العروض وقررت البقاء في لبنان.

- أشهر ماقدمت من برامج «أراب كاسيتنج» و«اكس فاكتور».

- قدمت أشهر البرامج في الوطن العربي منها «أراب كاسيتنج» و«اكس فاكتور».

- أكدت أنها حالياً تعيش قصة الحب، ورأيها في الحب «دائما أقول بيني وبين نفسي إذا انتهت العلاقة السابقة فهذا يعني أنها لم تكن حبا حقيقيا، فالحب الحقيقي بالنسبة لي يجب أن يكمل».

مواصفات فتى أحلامها

- من مواصفات رجل أحلامها، «الكاريزما والشخصية، والذكاء والعقل والفهم، يعرف كيف يكلم المرأة».

- لا تشعر بالخجل لتعلن عن عمرها الحقيقي، مؤكدة أنها عندما وصلت سن الثلاثين أعلنت واحتفلت.

تجربة درامية جديدة

- شاركت مؤخراً في بطولة مسلسل «DNA»، وهو من تأليف ريم حنا وإخراج المثنى الصبح، ويضم 10 حلقات تتضمن قصة اجتماعية مستوحاة من قصة حقيقية مليئة بالإثارة والتشويق ومثيرة للجدل.