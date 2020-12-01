الحديدي مدافعة عن "فتاة سقارة": لو عارضة أزياء رفيعة كنا هنعمل كده؟

دافعت الإعلامية لميس الحديدي، عن عارضة الأزياء سلمى الشيمي الشهيرة إعلاميًا بـ"فتاة سقارة"، صاحبة واقعة "فوتو سيشن" سقارة"، حيث ذكرت أن الصور التى التقطتها سلمى الشيمي مبتذلة ولكن هذا الأمر لا يستدعى القبض عليها أو ذهابها للنيابة، " هل الموضوع بقى يبقى حكاية ورواية ويروحوا النيابة، أكيد وكيل النيابة كان عنده قضية أكبر".

وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، على شاشة "ON"، أنه حال الافتراض بأن هناك عارضة أزياء شهيرة مثل ناعومي كامبي قامت بتصوير فوتو سيشن لها في هذه المنطقة، "هي رفعية شوية، هل كنا هنعمل كده، ده فيه راقصات كثيرة تصورت فى المناطق الأثرية فهناك سامية جمال وسهير زكي وغيرهن".

وتابعت: "الموضوع زيادة وأوفر، ومرة تانية أقول الصور مبتذلة وذوقها مبتذل وعلى فكرة لا يوجد قانون، فنص المادة 278 نشر الفجور وفعل فاضح فى المكان العام، فسلمى دخلت بشكل رسمي وقانوني، من حق كل الناس أن تتصور والموضوع ميستاهلش كل ده فهي متصورتش جنب الجامع، أو الحسين، فهي اتصورت فى منطقة أثرية".

وأعربت الإعلامية، عن سعادتها بهدف لاعب الأهلي أفشة في مرمى نادي الاتحاد في نصف نهائي كأس مصر، موجهة حديثها للجمهور: "يا جماعة أنا بحاول أكون موضوعية لكن الأمر ده بالنسبة لي صعب جدًا"، وطالبت من معدي برنامجها بإعادة لقطة الهدف، مواصلة: "برافو أفشة.. هدف جيد.. الأفضل يفوز"، مردفة: "موضوعية رهيبة".