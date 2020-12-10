الحبس سنتين لـ تامر أمين: شبه عارضة أزياء بالرجال

قضت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم، بمعاقبة الإعلامي تامر أمين، بالحبس لمدة سنتين، وكفالة 50 ألف جنيه، لاتهامه بسب وقذف عارضة أزياء وتشبيهها بالرجال، كما شمل الحكم إلزامه بدفع مبلغ 40 ألف جنيه، على سبيل التعويض المؤقت.

وقال مصدر قضائي، إنه يحق لـ"أمين"، الاستئناف على الحكم، أمام المحكمة الأعلى.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنها اطمأنت من توافر القصد الجنائي، لدى من واقع وضوح عبارات البلاغ، بتشبيهها بالرجال، الأمر الذي يكون معه اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمدعية بالحق المدني، وبغير رضاها.