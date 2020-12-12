أول عارضة أزياء لقصار القامة: ظهوري في مهرجان القاهرة كان حلم واتحقق

كشفت نسمة يحيى، صاحبة أول خط إنتاج لقصار القامة، وأول عارضة أزياء لقصار القامة، أن ظهورها على السجادة الحمراء للحفل الختامي للنسخة المنقضية من مهرجان القاهرة السينمائي، كان حلما من ضمن أحلامها التي حققتها مؤخرا.

واوضحت "يحيي"، خلال مداخله هاتفية، مع برنامج "حضرة المواطن"، من تقديم الإعلامي سيد علي، والمذاع على شاشة "الحدث اليوم"، أنها كانت كتبت منشور على حسابها على موقع التواصل الأجتماعي "فيس بوك"، تكشف فيه عن حلمها، أنها في يوم ما ستكون موجودة على السجادة الحمراء الخاصة بالمهرجان، لتتفاجأ في اليوم التالي بوصول دعوة لها من إدارة المهرجان لحضور حفل ختام النسخة الـ 42 من المهرجان.

وتابعت أول عارضة أزياء لقصار القامة: "عادة أي حلم من أحلامي بنزله في بوست على فيس بوك، بحيث يوم ما أوصل للحلم ده، أرجع أعمل شير لنفس البوست، وأبين للناس أن أي حاجة عايزين يوصلولها هيوصلوها، بس المهم يحطوا هدف في دماغهم".

يذكر أن الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، شهدت عرض أكثر من 90 فيلما، من 40 دولة، بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، كما شهد حفل افتتاحها تكريم الكاتب المصري الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي منحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، بالإضافة إلى تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

وأقيم حفل الختام لمهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ42، بدار الأوبرا المصرية، وشهد تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة بعد عرض أفلامها المميزة في المسابقات المتنوعة للمهرجان.

وعُرض ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، إضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكرّم مهرجان القاهرة السينمائي، في حفل الافتتاح، بجائزة الهرم الذهبي التقديرية للكاتب المصري الكبير والسيناريست وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي، التي حصلت على جائزة فاتن حمامة للتميز.