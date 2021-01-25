الغرف التجارية: استقرار أسعار 20 سلعة في السوق المحلية

أكد عمرو حامد، رئيس شعبة البقالة بغرفة القاهرة التجارية، وجود استقرارا سعريا في عدد 20 سلعة في السوق المحلي، واختفاء العروض الخاصة على عدد كبير من السلع من بينها «الزيوت والدقيق والسكر والأرز» خلافاً لما اعتاد عليه المستهلك في هذا التوقيت من العام.

وقال حامد، لـ«الوطن»، إن استقرار أسعار الـ 20 سلعة في السوق المحلي جاء بسبب الوفرة والمخزون وتراجع القوة الشرائية.

وأرجع ارتفاع أسعار بعض السلع إلى ارتفاع أسعار الشحن والعرض والطلب، مستبعدا حدوث أي قفزات سعرية للسلع خلال الفترة المقبلة.

ونوه إلى وجود أكثر من شركة في السوق المحلي تساهم في منع زيادة أسعار السلع الغذائية، وهو ما يدعم استقرار الأسعار بشكل كبير، على الرغم من ارتفاع الطلب الاستهلاكي، بجانب مبادرات الدولة في المواسم التى يتزايد فيها الطلب.