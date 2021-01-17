الغرف التجارية: ارتفاع 20% في أسعار الأدوات الصحية والسباكة

شهدت أسعار الأدوات الصحية والسباكة ارتفاعات تتراوح بين 15 و20% نتيجة لزيادة أسعار الشحن وارتفاع أسعار الخامات عالميا، وفقا لتصريحات متى بشاي رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالغرف التجارية.

وأوضح بشاي، أن أسعار خامات المواسير ارتفعت بنسبة 40%، وارتفعت أسعار البلاستيكات والسيفون ذات المنشأ الأوروبي ارتفعت بنسبة 15%، والنحاس المنشأ الصيني والأوروبي ارتفع أيضا بنسبة 15%، وارتفعت أطقم الخلاطات المستوردة بنسبة 15 الي 20%.

وأشار رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين إلى أن أسعار الشحن من الصين ارتفعت من 1450 و2000 دولار للحاوية إلى 8000 آلاف دولار للحاوية.

وأضاف بشاي، أن موعد وصول الحاويات شهد تأخر كبير في الوصول للموانئ سواء السلع المستوردة من الصين أو الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن البضائع الأوروبية التي كانت تصل الموانئ المصرية خلال 4 الي 6 أيام كحد أقصي، أصبح معدل وصولها يستغرق 20 الي 25 يوما، والأمر نفسه بالنسبة للسلع المستوردة من أسيا تحديدا الصين والهند أصبح معدل وصولها يستغرق نحو 60 يوما بدلا من 20 الي 30 يوما في السابق.

وكانت الشعبة العامة للمستوردين شكلت عدة لجان لتنظم حركة الاستيراد منها لجنة التموين والتجارة الداخلية والخارجية برئاسة المهندس متي بشاي، وأن دور اللجنة سيكون مهمته متابعة حركة التجارة الداخلية وكيفية تنشيط الأسواق وحركة المبيعات، بجانب رصد حركة الأسعار ووصل سلع جيدة للمستهلك، إزالة العقبات التي تواجه المستوردين والتجار.