مصدر بـ«التعليم»: مصير الامتحانات والدراسة «أونلاين» مرتبطان بمستجدات كورونا

أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مصير امتحانات النقل لجميع مراحل التعليم المختلفة، واستكمال الدراسة «أونلاين» خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالى 2020-2021، يرتبط بمستجدات فيروس كورونا.

وأشار المصدر إلى أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيعلن كافة تفاصيل مصير الامتحانات وطريقة عقدها، إضافة إلى خطة إستكمال الدراسة من خلال بدء الفصل الدراسي الثاني، وذلك يوم الأحد الموافق 14 فبراير المقبل، موضحاً أنه لا يمكن إلغاء الامتحانات بسبب كورونا.

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن العام الدراسي الجاري لن يُلغى، وسيتم استكماله مهما كانت صعوبات فيروس كورونا، لافتاً إلى أن الوزارة ستقوم بتنفيذ إجراءات احترازية صارمة، من خلال تعقيم المدارس وتطهير الفصول الدراسية وتطهير دورات المياه، موضحاً أن مصير عودة مجموعات التقوية في المدارس سيتم تحديده يوم الأحد الموافق 14 فبراير المقبل.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت اتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة خلال العام الدراسي الجاري لاستلام المدارس المصرية في دولة جنوب السودانن مشيرة إلى أنه خلال الشهور المقبلة سيتم تشغيل أول مدرسة مصرية للتعليم الفني بولاية «واو» بعد تجهيزها بالمعدات اللازمة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن هناك جهوداً تم بذلها خلال الخمس سنوات الماضية للتوسع فى التواجد المصرى بالقارة الأفريقية وتنمية العلاقات الثقافية الخارجية، حيث عادت البعثة التعليمية المصرية إلى الصومال منذ العام الدراسى 2016- 2017، كما تم تلبية احتياجات دولة توجو بإعارة معلمين من تخصص اللغة العربية واتخاذ الإجراءات اللازمة خلال عام 2020 - 2021، لاستلام المدارس المصرية فى جنوب السودان.

وكشفت وزارة التربية والتعليم، عن توفير البعثات التعليمية المصرية بدول إفريقيا والدول الناطقة بغير العربية من المعلمين، منوهة إلى توقيع بروتوكول تعاون تعليمي بين حكومتي مصر والصومال، كما تم توقيع برامج تنفيذية بين مصر واليمن والصين وتونس والسعودية ورومانيا وسلطنة عمان والكويت والأردن والسودان.