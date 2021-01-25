«س و ج».. كل ماتريد معرفته عن التدريب بمراكز التكوين المهني

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أنها تشرف على 72 مركزا لـلتكوين المهني لتأهيل الشباب مهنيًا، وتزويدهم بالمهارات الفنية التي تتماشى مع قدراتهم ومع متطلبات سوق العمل.

وأشارت إلى أنه يحق للخريج الحصول على مشروع أسر منتجة وكذلك معاشات ضمانية للأسر المستحقة بعد عمل البحوث الاجتماعية اللازمة .

وأوضحت «التضامن»، أن مراكز التكوين المهنى تهدف إلى إعداد وتدريب النشء والشباب على الحرف اليدوية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، حيث تستهدف المراكز، ربات البيوت، المتسربون من التعليم، الحاصلون على شهادة التعليم الأساسى.

وتعرض« الوطن» أبرز الأسئلة المتعلقة بمراكز التكوين المهنى كالتالى:

ماهى المهن التى يتم التدريب عليها؟

«نجـارة، حدادة ولحـام، كهربـاء، طباعة، أشغـال بنات، أثاث معدنى، سمكرة وصحى، دوكو، تبريـد وتكييف، صيانة أجهزة منزلية ، إصلاح أجهزة إليكترونية، ألوميتال، خراطة معادن، سمكرة سيارات، مصنوعات جلدية، نقش، ميكانيكا سيارات وتفصيل وخياطة» .

ماهى المستندات المطلوبة للإلتحاق بالمركز ؟

طلب إلتحاق ومرفق به 4 صور 4×6 ، بالإضافة إلى شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي لها، و آخر شهادة دراسية حصل عليها إن وجد.

هل يتم منح شهادة بعد إنتهاء التدريب؟

يتم منح شهادة تخرج يستخدم كمسوغ تعيين في بعض الجهات.

هل هناك أنشطة آخرى ؟

توجد أنشطة رعاية إجتماعية متمثلة في المعسكرات الصيفية وكذلك الرحلات.

هل هناك تأمين صحى على المتدرب؟

يتم التامين الصحى لكل متدرب بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي.

هل هناك مجال للتقديم على مشروعات صغيرة أو معاشات ضمانية؟

للخريج الحق في الحصول علي مشروع أسر منتجة، وكذلك معاشات ضمانية للأسر المستحقة بعد عمل البحوث الإجتماعية اللازمة.

هل هناك متابعة للمتدرب بعد التخرج؟

هناك ما يسمي بالرعاية الإجتماعية اللاحقة يتم فيها متابعة نشاط الخريج سواء داخل المركز أو خارجه.