"الصناعات": 20 مليار جنيه قيمة الاستثمارات في الحرف اليدوية خلال عام

قال مسعد عمران، رئيس غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، إن حجم الاستثمار في الحرف اليدوية بمصر تجاوز 20 مليار جنيه خلال عام 2019 لكنه تأثر نسبيًا في الفترة الماضية بسبب تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "DMC": "القطاع يشهد ركودًا كبيرًا بسبب أزمة كورونا، وقرار رئيس الجمهورية بتنظيم معرض تراثنا في هذه الفترة يأتي في إطار إحساسه بالمسؤولية وآلام الحرفيين".

وتابع قائلا: "إن حجم العمالة بالحرف اليدوية يبلغ 3 ملايين شخص، وأن معرض تراثنا يفيد قطاع الحرف اليدوية من خلال الاحتكاك المباشر بين العارضين للحصول على أفكار جديدة وتكاملا وترابطًا بينهم".

وأردف: "هناك شق مادي، والمعرض سيسهم في زيادة المكاسب المادية للعارضين، كما أن التنظيم رائع وكل شيء يسير على ما يرام".

ومن جهته قال طارق صبور، مدير إدارة المعارض بجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز لديه 31 مكتبًا على مستوى محافظات الجمهورية وهي الذراع اليمنى للجهاز للوصول إلى كل الحرفيين في مصر.

وأوضح أن معرض تراثنا شارك فيه 620 عارضًا من كل المحافظات، حيث شهد مشاركة كبيرة من محافظات الصعيد مثل أسوان والنوبة وسوهاج.

وحول أبرز الصناعات التي جرى عرضها في المعرض، قال إنها تتمثل في: "الزجاج والجلود والزجاج المعشق والسجاد الحرير والسجاد الصوف وغيرها، حيث أن لدينا 28 حرفة شاركت معنا في المعرض".

وأعلن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح صباح اليوم، معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويأتي إقامة المعرض في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم كافة وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية والحرف اليدوية والتوسع في الترويج لهذه الفنون المصرية العريقة وإتاحة منتجاتها بأسعار تجارية من خلال المعرض لتشجيع انتشارها وزيادة إنتاجها المميز، حيث يشارك أكثر من 600 صانع من مختلف محافظات الجمهورية في المعرض بالإضافة إلى قطاع الجمعيات الأهلية.

ويُنظم جهاز تنمية المشروعات معرض "تراثنا" للعام الثاني على التوالي، حيث يعد أكبر ملتقى للمبدعين والحرفيين والصناع المهرة من مختلف محافظات الجمهورية من ناحية، ونافذة لتسويق منتجاتهم من ناحية أخرى، سواء من خلال البيع المباشر أو عن طريق إبرام التعاقدات مع جهات مختلفة والتصدير للخارج.