شاب يشنق نفسه بـ«كوفيه» لتراكم الديون عليه بالمنيا: هارب من 9 أحكام

انتحر شاب من خلال شنق نفسه «بكوفيه» كان يرتديها، داخل منزله بإحدى قرى مركز المنيا، وأفادت تحريات أولية بأنه أقدم على ذلك لتراكم الديون عليه، ولأنه مطلوب أمنيا لتنفيذ عدة أحكام قضائية عليه.

كان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة المنيا، بورود إشارة من عمليات النجدة، تفيد بالعثور على «نجاح.أ» 40 عاما، مقيم بإحدى قرى المركز، جثة هامدة، داخل غرفة منزله، وبمناظرتها تبين وجود آثار خنق حول رقبته.

وانتقل الرائد محمد منير، رئيس مباحث مركز المنيا، ومعاونه الأول النقيب نزار الواعر، وتبين العثور على جثة الشاب ملقاة على الأرض وبها آثار خنق حول الرقبة.

وبسؤال والدته، قالت إنها توجهت لغرفة ابنها في الصباح لدعوته لتناول الإفطار فأبلغلها بموافقته، إلا أنه لم يأتِ لتناول الإفطار فكررت الذهاب إليه مرة أخرى، إلا أنها وجدته ملقى على الأرض منتحرا باستخدام الكوفية الخاصة به، حيث قام بتعليقها في سقف الغرفة وأوصلها بقطعة قماش وقام بلفها حول رقبته وصعد على الطوب الحجري وتخلص من حياته.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنيا العام، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق والتصرف.

وأفادت التحريات الأولية، التي أجراها فريق من مباحث مركز شرطة المنيا، تحت إشراف اللواء خالد عبد السلام، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بأن الشاب هارب من تنفيذ 9 أحكام قضائية، وكان هاربا بمحافظة السويس لمدة عامين، وبسبب تراكم الديون وعدم توفيقه في العمل قرر إنهاء حياته بالانتحار شنقا.

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