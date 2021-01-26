«الشرنوبي» من منتدى الشاب حتى عيد الشرطة: حضور فني بـ3 أغاني وعرض مسرحي

انطلق صباح أمس الاثنين، احتفالية الذكرى الـ69 لعيد الشرطة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأهالي وأبناء شهداء الشرطة، الذين كرمهم رئيس الجمهورية خلال الحفل، وذلك في مجمع الاحتفالات والمؤتمرات بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة.

وقدم الفنان محمد الشرنوبي، مع عدد من المطربين الشباب، من بينهم الفنانة مي فاروق، والمطربة هلا رشدي، عرضًا فنيًا مسرحيًا، كما قدم مع الفنان الكبير أحمد خليل، عرضًا مسرحيًا مسجلًا، خلال الحفل، يتحدث عن تضحيات رجال الشرطة في معركة الإسماعيلية عام 1952، وتضحياتهم أمام العدو للدفاع عن أرض الوطن، وهو ما أثر في جميع الحضور على رأسهم الرئيس السيسي الذي بادر بالتصفيق بعد انتهاء العرض.

الشرنوبي يختتم مؤتمر الشباب السابع 2019 بـ«تحيا مصر»

لم تكن تلك المرة الأولى للفنان والمطرب محمد الشرنوبي التي يقدم فيها عرضًا في احتفالية كبرى يحضرها الرئيس السيسي، رغم حداثة مشواره الفني، إلا أنَّه تواجد في كثير من المحافل الكبرى.

في عام 2019، أحيا «الشرنوبي» حفل ختام المؤتمر الوطني السابع للشباب، بحضور الرئيس السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة، بأغنية «تحيا مصر» التي لاقت بعد ذلك رواجًا وإعجاب شديد على مواقع التواصل الاجتماعي، وقدمها خلال الحفل بمشاركة عدد من الفنانين، وفتاة من أصحاب الهمم شاركتهم في الغناء.

«جامع وكنيسة».. أغنية الشرنوبي في افتتاح مسجد الفتاح العليم

وفي العام نفسه، قدم المطرب والممثل الشاب، أغنيته الجديدة بعنوان «جامع وكنيسة»، خلال فعاليات افتتاح مسجد الفتاح العليم، وكاتدرائية ميلاد المسيح، في العاصمة الإدارية الجديد، بحضور الرئيس السيسي، ونظيره الفلسطيني، محمود عباس، وعدد من كبار المسؤولين بالدولة.

«بحلم بمكان».. بداية الشرنوبي في إحياء المحافل الكبرى

أول مرة يشارك فيها الفنان محمد الشرنوبي في احتفالية ضخمة يحضرها الرئيس السيسي، كانت في منتدى شباب العالم عام 2017، والذي انعقد في شرم الشيخ، حيث قدم فيه أغنية «بحلم بمكان»، بمشاركة مع 12 فنانًا من جنسيات مختلفة.

لاقت أغنية «بحلم بمكان» إعجاب وتفاعل الحضور في منتدى شباب العالم، لرسالتها التي تدعو إلى السلام، كما أحدثت روّاجًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وساعدت في شهرة وانتشار اسم «الشرنوبي».