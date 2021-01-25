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السيسي: «الجيش والشرطة بيدفعوا تمن كبير لحماية الوطن»

كتب:

شريف سليمان
01:02 م | الإثنين 25 يناير 2021
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة شكر لرجال الشرطة المصرية، في الاحتفال بعيدهم، قائلًا: «أشكرهم على ما بُذل من جهد والتضحيات التي قدموها وما زالوا يقدموها والتضحيات التي ستقدم».

وأضاف، خلال كلمته في احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة التاسع والستين، «أشكركم على التضحيات للحفاظ على أمن الوطن وحمايته.. فيه تمن كبير يدفعه أهل الوطن سواء كانوا في الجيش أو الشرطة أو حتى المواطنين العاديين».

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