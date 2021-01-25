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محمود مسلم

بريد الوطن..طيف

كتب:

بريد الوطن
08:36 م | الإثنين 25 يناير 2021
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

يستنطق الطيف والأشواق مصفرَّة

ويستحث الهوى يلقى له نظرة

لم يعزف الهجر إلا لحن نائحة

أودت ببسمتها الترحال فى حسرة

يسترسل الأمل المنحوت فى حلمى

لعل سنبلة تلقاه فى غِرَّة

لحنت يا فرقة (كردا) وفى يده

صب (الحجاز) طيوب العزف مخضرَّة

من مشكل الوجد فى كفى زنابقه

يكاد ينثر صبح الوجد ما غره

حتى لفافة ذكراك التى انبجست

منها نسائم عشق يرتجى نصره

وفى يديك وجيب السهد صبَّره

أن اعتلالك يبغى وصله مرَّة

نسجت من نفحة الأشواق عقد هوى

يستمطر الصبر فرَّ الصبر من جرَّة

وبات ينزف قلب الليل منتحباً

فلاح أيوبه المكلوم فى صُرَّة

وانسال من وجع فى عتم أنَّته

تأوهاً لم تطق آهاته شره

يأجوج هجرك يطوى كل أمنية

ويعصر الهم روح الورد فى كسرة

وكم تحايلت الأحلام فالتفتت

سهامه تبتغى من لهفها نحره

                                                     عبدالناصر الكومى

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