بريد الوطن..طيف

يستنطق الطيف والأشواق مصفرَّة

ويستحث الهوى يلقى له نظرة

لم يعزف الهجر إلا لحن نائحة

أودت ببسمتها الترحال فى حسرة

يسترسل الأمل المنحوت فى حلمى

لعل سنبلة تلقاه فى غِرَّة

لحنت يا فرقة (كردا) وفى يده

صب (الحجاز) طيوب العزف مخضرَّة

من مشكل الوجد فى كفى زنابقه

يكاد ينثر صبح الوجد ما غره

حتى لفافة ذكراك التى انبجست

منها نسائم عشق يرتجى نصره

وفى يديك وجيب السهد صبَّره

أن اعتلالك يبغى وصله مرَّة

نسجت من نفحة الأشواق عقد هوى

يستمطر الصبر فرَّ الصبر من جرَّة

وبات ينزف قلب الليل منتحباً

فلاح أيوبه المكلوم فى صُرَّة

وانسال من وجع فى عتم أنَّته

تأوهاً لم تطق آهاته شره

يأجوج هجرك يطوى كل أمنية

ويعصر الهم روح الورد فى كسرة

وكم تحايلت الأحلام فالتفتت

سهامه تبتغى من لهفها نحره

عبدالناصر الكومى

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