10 إجراءات لتجنب قراءات استهلاك المياه الشاذة واستخراج فاتورة سليمة

يعاني عدد كبير من المشتركين، من التقديرات الجزافية لقيمة استهلاك فواتير المياه، خاصة بعد تطبيق الزيادة في شرائح الاستهلاك بشركات مياه الشرب، إما لعدم مرور قارئ العداد بانتظام، أو عدم إرسال المواطن نفسه لقراءة استهلاكه من خلال الآليات والطرق التي وفرتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بجميع الفروع التابعة لها بالمحافظات.

القضاء على شكاوى الفواتير

وطالبت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المشتركين باتباع 10 إجراءات لتجنب القراءات الشاذة، التي تؤدي إلى استصدار فواتير استهلاك للمياه جزافية، تؤدي إلى الشكاوى من ارتفاع قيمة الاستهلاك

تدارك الأخطاء والتعبير عن الاستهلاك الفعلي

وأكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن تسهيل مهمة قارئ العدادات من المشتركين، تؤدي إلى استخراج فاتورة تعبر عن الاستهلاك الفعلي، لتدارك الأخطاء بوضع قيم استهلاك تقديرية.

تسهيل مأمورية قارئ العدادات علي إتمام مهمته

- من خلال فتح المكان الذي به العدادات في حالة إغلاقه.

- يجب تنظيف المكان الذي به العدادات بصورة دورية، وتنظيف العدادات لسهولة قراءتها بصورة سليمة.

إتاحة الإمكانات لقيام القارئ بعمله

- يجب توفير الوسائل التي تساعد القارئ علي إتمام مهمته كوضع كرسي أو سلم في حالة الأماكن المرتفعة أو إتاحة الطريق للقارئ.

- يجب الإبلاغ عن أي عداد تالف أو مكسور أو مردوم.

- يجب التقدم بطلب «أمر قفل» في حالة الأماكن غير المستخدمة.

تجنب الوصلات غير القانونية

- عدم استخدام أي وصلات غير قانونية بدون علم الشركة.

- يجب الإسراع بطلب تركيب عداد في حالة عدم وجود عداد.

إصلاح أدوات السباكة المعطلة

- يجب الإسراع بإصلاح أي سيفون أو وصلة تالفة داخل شقتك للمحافظة على المياه وعلى فاتورتك.