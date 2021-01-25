أبناء أحمد زاهر يتصدران تريند «جوجل»

يعيش بنات الفنان أحمد زاهر، «ليلى» و«ملك» حالة من النشاط والتألق الفني، الفترة الحالية، إذ تصدران محركات موقع البحث الشهير «جوجل» لأول مرة تقريبًا.

وتصدرت ليلى أحمد زاهر، موقع «جوجل»، بعد انطلاق مسلسلها الجديد «في بيتنا روبوت»، الذي يُعرض عبر قناة «سي بي سي»، ويُشاركها البطولة كلّ من شيماء سيف، عمرو وهبه، ليلى زاهر، هشام جمال، ودلال عبدالعزيز، ومن تأليف أحمد محيى وأحمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي.

مسلسل «في بيتنا روبوت»، تدور أحداثه حول شاب يُدعى يوسف يعمل على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء اصطناعي، وحينما ينجح في تصنيع النموذجين زومبا ولذيذ، سرعان ما تنقلب حياته وحياة عائلته رأسًا على عقب.

فيلم الفارس

ومن جانبها، تصدرت «ملك» تريند «جوجل» هي الأخرى، بعد تعاقدها على فيلم «الفارس» الذي يُسجل أول بطولة سينمائية لوالدها الفنان أحمد زاهر.

وعادت ملك أحمد زاهر، للتمثيل، من خلال مسلسل «لؤلؤ»، بعد فترة غياب طويلة، ونجحت في لفت انتباه الجمهور له منذ العودة.

المسلسل تدور أحداث المسلسل في إطار درامي، حول فتاة تدعى «لؤلؤ»، تصبح مطربة مشهورة بعد أن كانت تعيش في ملجأ، وتمر بالعديد من الصدمات والمتاعب حتى وصلت إلى ما تريده من محبة الجمهور.

وتعد «ملك»، هي الابنة الأولى للفنان أحمد زاهر، والذي قال في حديثٍ سابق له، أن دخول ابنتيه عالم التمثيل حدث بإقناع من صديقه الفنان تامر حسني، حيث اشتركتا معه في فيلم «كابتن هيما»، ولكن بشرط أنهما ستتوقفان لحين بلوغهما سن الرشد والوقوف على رغبتهما في استكمال التمثيل أم الاتجاه إلى تخصصات أخرى.