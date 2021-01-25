وزير التعليم للطلاب: لا نية لتأجيل امتحانات الترم الأول لشهر مايو

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تردد بشأن إلغاء الامتحانات أو إقامتها في شهر مايو المقبل، واصفًا الأمر بالشائعة والاجتهادات.

وكتب وزير التربية والتعليم في منشور عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»: «أعلنا منذ أيام أن الوزارة ستعلن كل تفاصيل الترم الثاني والامتحانات يوم 14 فبراير، وتظل الشائعات والاجتهادات مستمرة للأسف الشديد».

وأضاف: «لا نية لإلغاء الامتحانات أو إقامتها في مايو المقبل، تحت أى ظرف، أرجو الاهتمام بالمذاكرة والتعلم من كل المصادر المتاحة استعدادا لامتحانات الترم الأول».