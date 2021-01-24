وزير التعليم العالي عن عدم حضور الطلاب للجامعات: «كل شيء وارد»

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن المجلس الأعلى للجامعات عقد اجتماعه الشهري، وكان دائما ما كان سباقا بخطوات للاستعداد لأي مستجدات، وكما أعلن قبل ذلك، أنه عقب العودة من إجازة منتصف العام، أي بعد يوم 20 فبراير، سيتم البدء في إجراء الامتحانات في الكليات التي لم تبدأ بعد الامتحانات فيها، أو استكمالها في الكليات التي بدأت بها من قبل، ثم البدء في الفصل الدراسي الثاني.

حضور الطلاب في الجامعات بعد 20 فبراير قائم حتى الآن

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، خلال برنامج «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «MBC مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن حضور الطلاب في الجامعات بعد 20 فبراير قائم حتى الآن، لكن تبقى كل الاحتمالات واردة، والمجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم، معقبا: «أحنا عاوزين العام الدراسي يكمل، وسلامة وأمان لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وأسرهم، ودي معادلة صعبة».

يهمنا يبقى فيه توازن في العام الدراسي

وتابع: «السنة اللي فاتت قدرنا ننهي هذا العام الدراسي عشان مستقبل الولاد، وإذا كان ناس فاهمة أن أحنا ممكن نضحي بأي حاجة من الحاجتين دول، لكن أحنا يهمنا يكون فيه توازن للعام الدراسي، وعدم وجود مواد معينة بيدرسوها أو عدم وجود درجات من خلال الامتحانات بيؤثر على مستقبل الأولاد».

وضع كورونا في مصر حاليا

وعن وضع كورونا في مصر، قال إن الذروة في مصر يتم مقارنتها بمثيلاتها في ألمانيا وفرنسا والهند والبرازيل لمعرفة اتجاه المنحنى في الموجة الأولى، ومقارنته بالموجة الثانية، متوقعا حدوث هدوء في المنحنى خلال الربع الأول من العام الجاري، أي يناير وفبراير ومارس، وبالفعل تم رصد على مستوى المستشفيات الجامعية انخفاض قليل مقارنة بالأسبوعين الماضيين.