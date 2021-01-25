الديهي يهنئ «الشرطة» بعيدها القومي: مصر لن تنبطح

هنأ الإعلامي نشأت الديهي، وزارة الداخلية والدولة المصرية، بعيد الشرطة المصرية الذي يتزامن مع ذكرى موقعة الإسماعيلية 1952 الوطنية، موضحًا أن هناك 69 عاما مرت على موقعة الإسماعيلية، ومازلنا نقف باحترام وتقدير شديد وفخر واعتزاز لما قدمه أبناء الشرطة المصرية بهذا اليوم، موضحًا أن الشعب المصري ممثل في رجال الشرطة لم يستسلم لقوة العدو وضعف الإمكانيات وقبل التحدي.

الشعب المصري لا ينضب ولا ينتهي

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أنه تم تخليد هذا اليوم لكونه شهد حدث غير عادي وهو بذل الروح والدماء من أجل قيمة وهي مصر العظيمة الولادة الفتاة القوية العفية التي في عز ضعفها ووجعها وألمها لا يمكن أن تستسلم، موضحًا أن مصر لم ولن تنحني أو تنبطح رغم جميع الأزمات التي تعرضت لها لكونها لديها ما يقويها وهو الشعب المصري الذي لا ينضب أو ينتهي.

الشرطة المصرية سطرت درسًا قويًا في الوطنية عنوانه التضحية

وأشار إلى أن اليوم تحتفل الدولة المصرية بعيد الشرطة المصرية الذي يتزامن مع درس قوي في الوطنية عنوانه كيفية وسبب التضحية من أجل البلد، مهنئًا رجال الشرطة المصرية بعيدها، قائلًا: كل عام وأنتم رمز للتضحية والفداء، كل عام وكل فرد في منظومة الشرطة المصرية بخير، وجزء من طين وتراب وضمير هذا الوطن يدافع عنه ويضحى من أجله.

كلمة الرئيس السيسي في احتفالية عيد الشرطة «شاملة جامعة»

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد اليوم احتفالية عيد الشرطة الـ 69 ووضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، كما أن السيسي أكد أن الإرهاب أصبح أداة صريحة لإدارة الصراعات وتنفيذ المؤامرات، واصفًا كلمة الرئيس خلال احتفالية عيد الشرطة بالشاملة الجامعة.

وأكد أن الرئيس خلال كلمته وجه التحية لضباط الشرطة وشاركهم احتفالهم، وقام بإرسال العديد من الرسائل للأمة المصرية بأكملها، حيث تحدث عن التحديات والانجازات والمؤامرات وجميع ما يهتم به الشعب همًا أو اهتمامًا، وأكد أن هناك مشروع يستحق أن ننتبه إليها جميعًا وهي المشروع القومي لتطور الريف المصري.