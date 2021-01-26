عاطل يهتك عرض طفل بالفيوم.. والدته اكتشفت الواقعة

تجرد عاطل من مشاعر الإنسانية واعتدى جنسيا على طفل لم يبلغ العاشرة من عمره، وهتك عرضه بالقوة، بعدما اصطحبه بالقوة إلى عقار مهجور بمدينة سنورس بمحافظة الفيوم، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط المتهم، والذي صدر بحقه حكم غيابي بالسجن المؤبد من محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار ياسر درويش.

رايح السوق

وأكدت التحريات والتحقيقات أن الطفل المجني عليه توجه إلى السوق القريب من منزل أسرته لشراء بعض الاحتياجات من هناك، إلا أنه تقابل مع المتهم، الذي بدأ بتحدث معه بشكل طبيعي، بينما كان يراقب الطريق لاستدراج ضحيته.

عقار مهجور

سحب المتهم الطفل المجني عليه إلى عقار مهجور مستترا بظلام الليل، واصطحب الطفل إلى هناك، وحسر عنه ملابسه واعتدى عليه جنسيا بقصد هتك عرضه، ومع توسلات المجني عليه له أطلق سراحه، ولاذ بالفرار.

بكاء الطفل

عاد الطفل المجني عليه إلى والدته بعد أطلق المتهم سراحه، وهو منخرط فى البكاء، وبسؤاله أخبرها أن المتهم أجبره على التوجه معه إلى مكان مهجور مظلم، وحسر عنه ملابسه وهتك عرضه، ولاحظت الأم وجود إصابات فى جسد طفلها، فتوجهت لمركز شرطة سنورس للإبلاغ عن الواقعة.

بلاغ للشرطة

تلقت الأجهزة الأمنية بالفيوم، بلاغا من والدة الطفل المجني عليه، تتهم فيه العاطل بهتك عرض طفلها والتعدي عليه جنسيا، بينما تمكن المتهم من الهرب بعيدا، وتبين من التحريات التى أجرتها وحدة مباحث سنورس أن المتهم سيئ السمعة، كما أثبتت صحة واقعة التعدي على الطفل.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات فى الواقعة، واستمعت لأقوال الطفل المجني عليه ووالدته المبلغة، كما اطلعت على تقرير طبي أكد وجود إصابات فى جسد المجني عليه.

وأمرت بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، حيث صدر بحقه الحكم المتقدم بالسجن المؤبد، غيابيا، عما نُسب له من اتهامات.