السجن 15 عاما لـ«شاب» هتك عرض فتاة داخل منزلها بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة شاب، بالسجن 15 عامًا بتهمة هتك عرض فتاة داخل منزلها في مركز منيا القمح.

صدر الحكم في جلسة اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي محمد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين تامر ممدوح سليم عضو ووليد أنور إبراهيم ومحمد ماهر رشاد، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد محمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 26922 لسنة 2020 جنايات منيا القمح والمقيدة برقم 1728 لسنة 2020 كلي جنوب الزقازيق، إلى إخطار تلقاه مدير أمن الشرقية باتهام «محمد.ا.ا.م»، 20 عامًا، قهوجي ومقيم بقرية بندف التابعة لمركز منيا القمح بهتك عرض المجني عليها «أ.خ.أ»، بغير رضاها بأن قادم بالدلوف إلى مسكنها وهتك عرضها بملامسة أجزاء من جسدها، ثم لاذ بالفرار بعد استغاثة المجني عليها.

ألقت الشرطة القبض على المتهم وجرى إحالته إلى النيابة التي قررت إحالته إلى محكمة الجنايات فأصدرت حكمها المتقدم بعدما خلصت لثبوت إدانته خلال جلسات المحاكمة.

وفي السياق نفسه قضت المحكمة بمعاقبة متهمين بهتك عرض فتاة بالسجن 15 عاما غيابيا، لكل منهما، في القضية رقم 377792 لسنة 2020 جنايات منيا القمح والمقيدة برقم 1911 لسنة 2020 كلي جنوب الزقازيق برقم 1911 لسنة 2020 كلي جنوب الزقازيق.

وكان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا باتهام كل من «عبدالله.ر.ع»، و«علي.م.ع»، مقيمان ببندر منيا القمح بهتك عرض «حبيبة.م.ا.ا»، 18 عاما، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأحالت المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق، غيابيا، فأصدرت حكمها المتقدم.