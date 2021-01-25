أرملة الشهيد ياسر عصر: «تكريم السيسي فخر.. وسألني لو عاوزة حاجة»

تحدثت السيدة صفاء الشامي أرملة الشهيد البطل اللواء ياسر عصر، عن تكريمها اليوم، من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حفل عيد الشرطة، لافتة إلى أنها شعرت بسعادة عارمة عقب استلامها درع التكريم، من الرئيس، وهو ما وصفته بأنه «وسام على صدري وتاج على رأسي».

وقالت «صفاء» في تصريحات لـ«الوطن»، إنها أحست بمنتهى الفخر والاعتزاز، بما ترك لها زوجها من إرث كبير من الشرف والكرامة، والسيرة العطرة التي تلاحقه منذ استشهادة وحتى تكريمه، «عشت فخورة بيه وبتشرف بيه بعد استشهاده».

صفاء الشامي: الرئيس سألني لو عازة حاجة

وأضافت أرملة الشهيد ياسر عصر، أن مرارة فراق زوجها لها كانت كبيرة، وفقدانه لم يعوض إلى الآن، ولكن عزاءها الوحيد هي نظرة الفخر التي تراها في عيون المحيطين بها حينما تلمع في أثناء حديثها عن الشهيد البطل، ما ينتج خليط غريب من الحزن والفرح.

وأشارت إلى أن أولادها الـ4 يشعرون بالاعتزاز تجاه والدهم، وأيضًا المسؤولي الكبيرة بأنهم يجب أن يكونوا صورة جيدة له في أعي لاآخرين، وامتداد طيب لأثره، ونموذجا للأمانة والحق والاجتهاد كما كان والدهم، وهو ما حاولت زرعه فيهم وهم صغار، «الشهيد كمان كان دايمًا بيزرع فيهم الصفات الطيبة وحب الوطن».

وعن الحديث الذي دار بينها وبين الرئيس خلال التكريم قالت: «سألنى مش محتاجة أي حاجة؟، ورديت قولتله شكرا ليك على اهتمامك»، وهو ما اعتبرته لفتة طيبة منه، وحرصُا شديدًا على متابعة أحوال أسرة شهيد مصري ضحى من أجل تراب بلده.

وكرم الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، عددًا من أسر شهداء الشرطة، وذلك بحفل عيد الشرطة، تقديرًا لجهود ذويهم فى حفظ الأمن وتضحياتهم من أجل رفعة مصر وسلامة شعبها، وهم أسرة اللواء ياسر عبد الحميد عصر، والمقدم محمد الحوفى، ومساعد شرطة صابر عبد الحميد، ومجند نادر نصر الله.