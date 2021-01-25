شريف مدكور يُهنئ ياسمين صبري بعيد ميلادها: حد يحتفل بالتورتة لوحده

نشر الإعلامي شريف مدكور، صورة من إحتفال الفنانة ياسمين صبري، بعيد ميلادها، مهنئًا إياها بعيد ميلادها، مستعجبًا في الوقت ذاته عن احتفالها بمفردها في هذا اليوم، وبهذه المناسبة، وذلك على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».

أحد المعلقين على بوست « مدكور»: تباعد اجتماعي يا شريف

وعلق «مدكور»، على الصورة: « كل سنة وهي طيبة وبخير ورزق وصحة بس اول مره اشوف حد بيطفي شمع التورته لوحده من غير ناس حواليه بيغنوا و يسقفوا !!!»، فيما علق أحد متابعيه: « تباعد إجتماعي عشان كورونا يا شريف»، بينما قال أخر: « ربنا يزيل الغمة».

تعليقات كوميدية على احتفال ياسمين صبري بعيد ميلادها

بينما لم تخلو التعليقات من الآراء الكوميدية، حيث قال أحد المعلقين: «هو كده كده كل سنه و هى طيبه خالص مالص»، كما جاء تعليق آخر: « باقي الكيكة لمين؟؟ سؤال مش هيخليني أعرف انام».

جمهور ياسمين صبري يهنئها بعيد ميلادها

فيما تضمنت التعليقات على الصورة الرئيسية التي وضعتها الفنانة ياسمين صبي على صفحتها على موقع « انستجرام»، تعليقات تهنئة عديدة، حيث قالت أحدى جمهورها: «كل عام وانتي بخير وصحه وراحة بال يارب، مثلي الأعلى ديما وابدًا».

وتصدرت الفنانة ياسمين صبري، محركات البحث عبر موقع «جوجل» بعد ساعات من احتفالها بعيد ميلادها داخل منزلها، رفقة زوجها رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، الذي أقام لها احتفالية كبيرة بهذه المناسبة السعيدة.