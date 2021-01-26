معلومات عن التحكم في تشغيل ووقف خدمة عداد المياه مسبق الدفع

أكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أنه يمكن للمستخدم أثناء مغادرة المنزل إزالة الكارت الخاص بالعداد مسبوق الدفع لوقف الخدمة، لافتا إلى أنه عند عودته يتم وضع الكارت من جديد لتعود معه الخدمة تلقائيا.

نظام أمان يضمن عدم قطع الخدمة خلال الإجازات

وقال المصدر إن العداد مسبق الدفع يحتوي على نظام أمان يضمن عدم قطع الخدمة خلال أوقات الإجازات، لافتا إلى أنه لا يتم قطع المياه بعد ساعات العمل الرسمية وذلك لإعطاء فرصة للمواطنين لشحن الكارت في ثاني يوم عمل مباشرة.

مواعيد استمرار الخدمة المتاحة

وأوضح أنه إذا انتهى الرصيد بعد الواحدة ظهرا تستمر الخدمة حتى التاسعة صباح اليوم التالي، أما في أيام الجمعة والعطلات الرسمية تستمر الخدمة متاحة حتى الساعة 9 صباحا في يوم العمل المقبل.

تنبيه المستخدم بالشحن

قال المصدر إن العداد يعطي إنذارا عندما لا يوجد في رصيد الكارت سوى 3 أو 4 أمتار من المياه وذلك لتنبيه المستخدم لشحن العداد.

وأشار المصدر إلى أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي حددت عددا من المستندات والإجراءات لتركيب عداد المياه.

11 مستندا لتركيب عداد مياه

طلب الخدمة من العميل أو المنتفع

موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل

سند الحيازة أو الملكية

إيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك

التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الإلكتروني الشخصي

الرسومات الهندسية ورسم كروكي للمكان

الرخصة «صورة الرخصة للمبنى في المدن وفي الريف إن أمكن»

بطاقة الرقم القومي للعميل

إيصال مياه من أقرب جار

إفادة من إدارة الصرف بالتوصيل

أي مستند آخر ترى الشركة طلبه ويكون ضروريا لصحة وسلامة عملية التوصيل.

9 إجراءات لتركيب عداد مياه

قيام العميل باستيفاء طلب الخدمة

سداد قيمة المعاينة والملف

إجراء فني الشبكة المعاينة على الطبيعة

إعداد المقايسة التقديرية وإدراجها بمركز خدمة العملاء للسداد

قيام العميل بسداد قيمة المقايسة نقدا أو بالتقسيط

قيام العميل باستخراج التصاريح اللازمة للحفر

قيام الفني المختص بصرف المهمات من المخازن

تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية

توقيع العميل للعقد

الانتهاء من تقديم الخدمة