فاجعة لأسرة طبيبن بالدقهلية.. مصرع 4 في حادث بالشرقية

تسود حالة من الحزن قريتي «الدراكسة» و«المحمودية»، التابعتين لمركزي منية النصر ودكرنس، بمحافظة الدقهلية، بعد مصرع 4 من أسرة واحدة من أبناء القريتين، هم طبيبة ووالدها ووالدتها وابنها، بينما أصيب الزوج وهو طبيب أيضاً، في حادث تصادم وقع اليوم الاثنين، أثناء توجههم من المنصورة إلى محافظة الشرقية.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من الدكتورة «أميرة رجب محمود الحنفي»، 32 سنة، طبيبة بمستشفى منية النصر المركزي، ووالدها «رجب محمود الحنفي»، 56 سنة، ووالدتها «هانم»، 50 سنة، وطفلها «محمد فوزي محمد»، 3 سنوات، وجرى نقل الجثامين إلي مستشفى «السعديين» في محافظة الشرقية.

كما أصيب نتيجة الحادث الزوج، ويُدعى الدكتور «فوزي محمد فوزي»، بكدمات وكسور واشتباه ما بعد الارتجاج، حيث يخضع للعلاج حالياً داحل وحد العناية المركزة بمستشفي منيا القمح بالشرقية.

وأعلن أهالي قرى منية النصر الحداد لهذا الحادث الأليم، وسط دعوات بالرحمة للمتوفين والشفاء العاجل للطبيب المصاب.

ونعت نقابة أطباء الدقهلية، برئاسة الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، والدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وإدارة منية النصر الصحية، المتوفين الذين راحوا ضحايا الحادث الأليم، وتقدموا بخالص الدعوات لهم بالرحمة، وللزوج بالشفاء العاجل.

وجاء في نعي النقابة: «تتقدم نقابة أطباء الدقهلية بخالص العزاء في وفاة الدكتورة أميرة رجب الحنفي، أخصائي الأطفال بمستشفى منية النصر، ربنا يرحمها رحمة واسعة»، فيما كتب الدكتور سمير فتحي أبو النور، مدير إدارة منية النصر الصحية، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلاً: «تتقدم الإدارة الصحية بمنية النصر بخالص التعازي في وفاة الدكتورة أميرة رجب، اخصائية الأطفال بمستشفى منية النصر، ووالدها ووالدتها وابنها، إثر حادث أليم، تغمدهم الله بواسع رحمته، وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، ولا حول ولا قوة إلا بالله».

وأكدت البيانات الرسمية لمديرية أمن الشرقية أن الحادث نتيجة انقلاب السيارة التي كانوا يستقلونها، في الطريق الإقليمي، عند نزلة بلبيس، بدائرة مركز شرطة منيا القمح.

وانتقل عدد من أسر المتوفين إلى محافظة الشرقية، لإنهاء الإجراءات القانونية بالنيابة العامة للتصريح بالدفن واستلام الجثامين ودفنها بمسقط رأسهم في محافظة الدقهلية .

وينتظر أعداد غفيرة من المواطنين وصول جثامين ضحايا الحادث وتشييعهم إلى مثواهم الأخير.