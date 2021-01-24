مصرع شخص وإصابة اثنين في حادث تصادم بالمنوفية

لقي سائق مصرعه وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة، إثر حادث مروع على طريق طملاي شبين الكوم بين دراجة نارية وسيارة نقل، وعلى الفور انتقل الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين والمتوفي.

وأكد الدكتور أمجد عبدالحميد، مدير الإسعاف بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه تم الدفع بعدد 3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، حيث تم نقل حالة الوفاة إلى مستشفى منوف، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي لتلقي العلاج اللازم، خاصة أن حالتهما الصحية خطيرة.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بمصرع سائق سيارة نقل، وإصابة اثنين اخرين في حادث تصادم بين السيارة ودراجة نارية على طريق طملاي شبين الكوم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.

على صعيد متصل، أصيب 4 أشخاص في حادث سير بالطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة بني سويف، اليوم الأحد، إثر انحراف أتوبيس عن مساره واصطدامه برصيف الطريق، وجارِ نقلهم لتلقي العلاج وتقديم الإسعافات الأولية بالمستشفى الجامعي.

كان اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يُفيد بوقوع حادث بالطريق الصحراوي الشرقي، حيث انحرف أتوبيس واصطدم بالرصيف، وأسفر ذلك عن إصابة 4 أشخاص، وتم إبلاغ الجهات المعنية لإسعاف ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى، ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين أن الحادث وقع بالقرب من مصنع «حديد المصريين» بالطريق الصحراوي الشرقي، إثر انحراف اتوبيس عن مساره واصطدامه بالرصيف الجانبي للطريق ما تسبب في إصابة 4 أشخاص.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ3 سيارات إسعاف، إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، ووجه مدير المستشفى بسرعة تقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم للمصابين.