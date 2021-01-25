«التخطيط»: 6.9 مليار جنيه استثمارات «خطة المواطن» بأسوان

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن «خطة المواطن الاستثمارية» فى محافظة أسوان للعام المالى 20/2021، تصل قيمتها الاستثمارية إلى 6.9 مليار جنيه.

وقالت «السعيد»، فى بيان أمس، إن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة ضمن خطة المواطن الاستثمارية، تصل إلى 273 مشروعاً، وقيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة أسوان بخطة عام 20/2021 تبلغ 6.9 مليار جنيه بنسبة زيادة 73% عن عام 2019/2020 وتمثل 2.7% من الاستثمارات العامة الموزعة، مشيرة إلى أن نسبة النمو فى الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة لمحافظة أسوان تصل إلى 31%. وأشارت إلى أن التوزيع القطاعى للاستثمارات العامة المستهدفة بأسوان يتضمن توجيه استثمارات بقيمة 2.7 مليار جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 39.5%، وقطاع الرى 1.2 مليار جنيه بنسبة 17.8%، وتبلغ استثمارات قطاع النقل 999.7 مليون جنيه بنسبة 14.5%، والتنمية المحلية 383 مليون جنيه بنسبة 5.5%، والتعليم العالى 317 مليون جنيه بنسبة 4.6%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1.3مليار جنيه بنسبة 18.1%. وأوضح تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة أسوان فى خطة 2021/20 تتمثل فى توجيه 1.7 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، و181 مليون جنيه لخدمات الطرق بالمحافظة.